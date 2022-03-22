نقابة المهن الموسيقية تعقد مؤتمرا صحفيا لإعلان تفاصيل مسابقة «المزيكاتي»

تنظم نقابة المهن الموسيقية اليوم مؤتمرًا صحفيًا مساء اليوم، بمقر قاعة سينما طيبة مول طريق الاوتستراد بمدينة نصر، للإعلان عن التفاصيل الخاصة بمسابقه «المزيكاتي» لاكتشاف المواهب الفنية، نصفهم من ذوي الهمم، في إطار توجيه الدولة والرئيس عبدالفتاح السيسي بالاهتمام بذوي القدرات الخاصة.

مسابقة لاكتشاف المواهب نصفهم من ذوي الهمم

كما تقام مسابقة لاكتشاف المواهب نصفهم من ذوي الهمم والنصف من الأشخاص الطبيعيين، وفي نهاية المسابقة سوف يتم إنتاج أوبريت للفائزين، من خلال دمج أصحاب الهمم مع الأشخاص الطبيعين في عمل واحد في حب مصر، تحت إشراف نقابة المهن الموسيقية.

مراحل مسابقة اكتشاف المواهب

وتقام مسابقة اكتشاف المواهب على 4 خطوات، الخطوة الأولة من خلال تقديم فيديو مصور للمتسابق، ويعرض من خلال الموقع الإلكتروني للشركة.

أما في الخطوة الثانية يتم تسجيل عمل المتسابق في استديو خاص، وبعد التسجيل يعرض العمل على لجنة المسابقة، وخلال الخطوة الثالثة من المسابقة يتم تشكيل 3 فرق، وكل فرقة تضم 5 مطربين، وبعد تشكيل الفرق تقام منافسه بينهم ويكون الجمهور فيها هو الحكم.

وخلال في المرحلة الرابعة والأخيرة من المسابقة، وبعد تصفية الاصوات المشاركة إلى 10 فقط من المتاسبقين تقام المسابقة على خشبة المسرح، من خلال العروض المباشرة، ويتم التقييم كالآتي:

- 10 نقاط من لجنة التحكيم، و3 نقاط من خلال الرسائل، إضافة إلى 5 من الحضور بالمسرح، كما تحسب نقطة واحدة مقابل كل 100 إعجاب ونقطة واحدة لكل 100 مشاهدة، عبر صفحة المسابقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومن خلال تطبيقات الشركة المنتجة.

أما لجنة التحكيم تقوم بالتصويت في المرحلة النهائية، لـ 3 متسابقين فقط، وهم أصحاب المراكز الثلاث الأولى، وبعد ضم نقاط الجمهور يصل عدد الفائزين إلى خمسة.

«كنز الدنيا» مسرحية لدعم ذوي الهمم

وفي إطار دعم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للمسرح ولقدرات ذوي الهمم ومحاولة دمجهم في المجتمع ومشاركتهم في مختلف الفنون، تم مؤخرًا عرض مسرحية بعنوان «كنز الدنيا» وذلك بمشاركة عدد من ذوي الهمم الموهوبين.

كما شارك في تلك المسرحية التي أخرجها للمسرح الفنان أشرف عبد الباقي، عدد آخر من الفنانين وهم: إبرايم سمير، ملك ياسر، علي المصري، شريف حسني، كما أخرجها للتليفزيون المخرج سعيد حامد