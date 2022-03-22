الصحة العالمية تكشف تأثير التسرع في إزالة قيود كورونا على معدل الإصابات بأوروبا

قالت منظمة الصحة العالمية إن عددا من دول أوروبا، مثل بريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا، رفعت فجأة تدابير مكافحة فيروس كورونا المستجد، وهو ما جعلها تواجه مجددا ارتفاعا واضحا في عدد الإصابات به.

ارتفاع الإصابات بتأثير النسخة الثانية من المتحور أوميكرون

وأوضح مدير الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية، هانس كلوغه، في مؤتمر صحفي عقده في مولدافيا، أن هذا الارتفاع الجديد في عدد الإصابات، يأتي بفعل تأثير النسخة الثانية من المتحور أوميكرون، المسماة بي إيه.2، وذلك حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية عن وكالة فرانس برس.

وأشار مدير الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية إلى أنه رغم أن الوضع الوبائي الحالي يتطلب اليقظة، إلا أنه مع ذلك يبقى متفائلا، وأوضح كلوغه أن الدول التي نشهد فيها زيادة ملحوظة هي المملكة المتحدة وإيرلندا واليونان وقبرص وفرنسا وإيطاليا وألمانيا.

وتشير منظمة الصحة العالمية إلى أن عدد الاصابات بكورونا آخذ في الارتفاع في 18 دولة أوروبية من أصل 53، بحسب المنظمة.

كورونا يضرب الصين مع تزايد الإصابات في أوروبا

ويتزامن ارتفاع إصابات كورونا في عدد من الدول الأوروبية، مع عودة ارتفاع الإصابات به في الصين أيضا، التي فرضت حجرا على مدينة صناعية تضم 9 ملايين شخص وأعلنت عن أكثر من 4 آلاف حالة إصابة بالفيروس، اليوم، الثلاثاء، في وقت تواجه استراتيجية الصين (صفر كوفيد) موجة إصابات بالمتحور أوميكرون.

وسجلت السلطات الصحية الصينية 4770 إصابة جديدة في أنحاء البلاد، غالبيتها في مقاطعة جيلين (شمال شرق الصين)، فيما تم فرض إغلاق على مدينة شينيانغ بمقاطعة لياونينغ المجاورة في ساعة متأخرة الاثنين، حسبما نقلت سكاي نيوز عربية.

جهود صينية للقضاء على بؤر للفيروس

وعلى مدار الأسابيع القليلة الماضية تبذل السلطات الصينية جهودا للقضاء على بؤر للفيروس من خلال عدد من التدابير منها فرض حجر، وإجراء اختبارات للكشف عن الإصابات، وإغلاق مدن.

جاء ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه الصين، السبت الماضي، عن حالتي وفاة بكورونا، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من عام.