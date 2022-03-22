وزير الشباب: مصر ترحب باستضافة أي بطولة رياضية

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن مصر ترحب باستضافة أي بطولة رياضية الفترة المقبلة، إذ أن البلاد تمتلك إمكانيات كبيرة لاستضافة تلك البطولة، موجهًا الشكر لرئيس أكاديمية النقل البحري للعلوم والتكنولوجيا بشأن تقديمه عدد من المنح الدراسية المجانية لأبطال الألعاب الأولمبية.

جاء ذلك خلال انطلاق بطولة العالم للخماسي الحديث بالجامعة الأمريكية.

البطولات الدولية

وقال كلاوس شومان، رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث، إن التطورات التي يجريها الاتحاد تواكب التطورات والتغيرات مع الاتحاد الدولي، مشيرًا إلى أن العام الجاري والمقبل، يشهد إقامة عدد من البطولات الدولية.

وأشار إلى أن هناك تنسيقًا كاملًا مع عدد من الجهات لإقامة بطولات هامة خلال الفترة المقبلة في مختلف الدول، متوقعًا تحقيق مزيدًا من النجاح خلال الموسم الحالي والمقبل، خاصة مع استضافة باريس للألعاب الأولمبية.

وأضاف «كلاوس» خلال الإجابة على عدد من تساؤلات بعض الصحفيين، أن هناك بعض الأساسيات في الوقت الحالي لتطوير بعض القطاعات والألعاب الرياضية، و فتح آفاق المنافسة لإفادة أكبر قاعدة من الشباب بالرياضة، داعيًا إلى ضرورة التشجيع على ممارسة الألعاب الأولمبية.

معاينة ملاعب الجامعة

ومن جانبه قال الدكتور أحمد دلال، رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، إن الاتحاد الرياضي طلب معاينة ملاعب الجامعة لتنظيم البطولة الدولية للخماسي الحديث وفقًا للقوانين الجديدة، وفي 2019 فازت مصر باستضافة البطولة ونجحت الجامعة في تسخير إمكانياتها للبطولة.

ولفت إلى الجامعة لديها القدرة لاستضافة أكثر من لعبة، كما أنها تمتلك فريق خماسي كبير للمرة الأولى.

وقال هشام حطب، رئيس اللجنة الأوليمبية بالاتحاد الرياضي، إن مصر أحدثت طفرة كبيرة في المنشآت الرياضية الفترة الأخيرة، ونجحت في استضافة العديد من البطولات الرياضية دون أي مشكلات ومرت بسلام تام.