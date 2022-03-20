حقيقة انخفاض أسعار الدواجن في الأسواق.. الغرفة التجارية توضح

كشف الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن فى الغرفة التجارية، أن الحديث عن انخفاض أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأحد، ليس كما يتم تداوله، مؤكدًا أنها ترتفع جنيها وتنخفض بالقيمة نفسها.

انخفاض أسعار الدواجن في الأسواق

وأوضح رئيس الشعبة في تصريحات لـ«الوطن»، أن أسعار الدواجن اليوم تتراوح بين 31 و33 جنيها وأن غدا الإثنين الموافق 21 مارس من المتوقع أن تنخفض لتصل إلى 30 جنيها.

سعر كرتونة البيض اليوم

وأكد «عبدالعزيز»، أنه على الرغم من الحديث عن انخفاض أسعار الدواجن في الأسواق، فإن سعر كرتونة البيض اليوم سواء الأحمر أو الأبيض، يشهدا ثباتًا ويتراوح بين 51 و53 جنيها ليستقر عند القيمة نفسها التي سجلها الأسبوع الماضي.

أسعار الدواجن في الأسواق

وفيما يلي تستعرض «الوطن»، أسعار الدواجن البيضاء والبط والسمان والكتاكيت، وفق جولة على عدد من المحال التجارية:

- سعر الكيلو الواحد من الدجاج المجمد بدون أحشاء مستورد برازيلي وصل إلى 45 جنيهًا.

- وبلغ سعر كيلو دجاج مزارع أحمر حي نحو 39 جنيهًا.

- ووصل سعر الكيلو من دجاج مزارع أبيض حي إلى 38.75 جنيه.

- وبلغ سعر كيلو صدور الدواجن المخلية بدون عظم نحو 85.5 جنيه.

- وشهد سعر طبق 500 جرام كبد وقوانص اليوم نحو 30 جنيهًا.

- وتراوح سعر طبق فلية دجاج وزن كيلو جرام ما بين 110 و170 جنيهًا.

- وتراوح سعر كيلو الشيش طاووق اليوم ما بين 80 و110 جنيهات.

- وصل سعر طبق صدور دجاج بالعظم إلى نحو 75 جنيهًا.

- وتراوح سعر طبق كيلو دبابيس دجاج ما بين 82 و100 جنيه.

- وتراوح سعر طبق أوراك ما بين 70 و130 جنيهًا.

- وتراوح سعر كبدة دجاج وزن كيلو ما بين 80 و100 جنيه.