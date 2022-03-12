الغرفة التجارية بشمال سيناء: تدشين خيمة لبيع السلع بسعر مخفض قبل رمضان

بدأت الغرفة التجارية في شمال سيناء، العمل على تدشين خيمة «أهلا رمضان»، والتي سوف يتم انطلاقها ابتداء من يوم الاثنين المقبل.

قال عزيز مطر عضو مجلس النواب ورئيس الغرفة التجارية بشمال سيناء في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه تم إنشاء شادر بمساحة 20 م طول في 60 م عرض، ويتسع لأكثر من 16 باكية، وهذه البواكي سوف تكون للتجار ممن يرغبون البيع والشراء بسعر الجملة.

بواكي بالمجان للتجار بمعرض أهلا رمضان

وأضاف «مطر»، أن البواكي سوف تهدى للتجار بالمجان، والتيار الكهربائي أيضا سوف يكون مجانيا، وتتحمل الغرفة التجارية كافة التكاليف، شريطة أن تكون الأسعار مناسبة.

وأوضح رئيس الغرفة التجارية أنه سوف تتم مراقبة عملية البيع والشراء للتجار طوال فترة المعرض، إلى أن ينتهي شهر رمضان، وسوف يشمل المعرض جميع الاحتياجات الضرورية للمواطنين من ياميش رمضان والسلع مثل الزيت والسكر والسمن، والأرز والمكرونة وغيرها، بالإضافة إلى الخضروات والفاكهة.

وأكدت أماني رسلان مدير عام التموين في شمال سيناء في بيان لها، أن التموين يقوم بمراقبة عملية البيع والشراء، بجميع الأسواق، وبمحال العريش والشيخ زويد وبئر العبد التجارية، وهناك متابعة مستمرة لعدم المغالاة في الأسعار، أو احتكار سلع معينة، وأن إدارة التموين تتواصل مع المواطنين بشكل دائم لاستقبال الشكاوى الخاصة بالبضائع العادية والسلع التموينية، موضحة أن المحافظة لا تشهد أزمة غذائية على الإطلاق.

إلغاء التنسيق للبضائع بين العريش والشيخ زويد طوال شهر رمضان

ومن جهة أخرى أكد سعيد عرادة رئيس مجلس مدينة الشيخ زويد، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه بداية من أول شهر رمضان سوف يرفع التنسيق بشكل تام على البضائع بين العريش والشيخ زويد، بشرط أن يكون مع السيارة فاتورة بضاعة معتمدة من كبار التجار ومختومة بالقيمة التجارية الموجودة.

وذلك بعد عقد «عرادة» لقاء اليوم مع الجهات المعنية بحضور صالح أبوهولي، سكرتير رئيس المجلس، وعدد من قيادات المجلس، والذين أكدوا على التعاون التام بين الجهات المعنية والمجلس والغرفة التجارية.

بدوره قام صالح أبو هولى سكرتير رئيس المجلس، بمقابلة عدد من التجار في الشيخ زويد بمحالهم التجارية، وأخبارهم بالامتيازات الجديدة التي حدثت، بشرط أن تكون الأسعار عادية وفي المتناول، موضحًا أنه سوف تتم ملاحقة المتلاعبين من التجار بالأسعار، أو الاحتكار.