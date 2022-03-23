حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 23-3-2022 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الجدي شخصية غير متهاونة على الإطلاق، إذ أنه يمتلك شخصية قوية لا تميل للمرح، جاد بشكل كبير في عمله، كما أنه شخص مسئول بشكل كبير، يشعر بمسئوليته عن الأشخاص المحيطين به، وهذا ما يجعله يمتلك شخصية غير مرحة، نظرا لحرصه الدائم على أن يكون الشكل النهائي للأمور منضبط، ولا يقبل الوقوع في الأخطاء.

ودقته في العمل تجعل من مولود برج الجدي شخصية ناجحة كثيرا، تصل للمناصب القيادية في وقت قصير من الزمن، كما أنه لديه نزعة في داخله بحبه للسيطرة على الآخرين، ويبحث مولود هذا البرج دائما عن الحظ اليومي الخاص به، لذلك نوضح له من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الجدي على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر، ويطالبك ذلك أن تهتم بصحتك، وتعتني بسلامتك ومن المهم أن تنظم جهودك ولا تبدد طاقتك فيما لا يفيد.

حظك اليوم برج الجدي على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي ينصحك اليوم بالتعامل فقط مع من تثق بهم، ولا تتبرع بالحديث عن حياتك الشخصية.

عيوب برج الجدي

حرصه على أن يكون جادا طوال الوقت، يجعل من مولود برج الجدي شخصية روتينية بشكل كبير، كما أنه لديه نزعة ديكتاتورية بداخله، ولا يمكن له الوقوع في الحب بسهولة على الإطلاق.