حظك اليوم برج الجدي الاثنين 21-3-2022 مهنيا وعاطفيا

النضج العقلي المبكر وحب المدرسة والتعلم من أبرز صفات مولود برج الجدي، فهو منذ نعومة أظافرة وهو يسعى لتطوير نفسه وذاته، ودائما يبدو أكبر من عمره الحقيقي، ويبدو لامع الذكاء وقادر على التعامل مع الجميع سواء في مثل عمره أو بالغين.

الكثير من أصحاب برج الجدي يؤمنون أن حركة الكوكب تؤثر على طاقتهم اليومية، لذلك يهتمون بمتابعة كل ما هو جديد في عالم الأبراج، ويقدم لكم «الوطن» حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي والعائلي، بحسب تصريحات خاصة للجريدة من خبير الأبراج عبير فؤاد، اليوم، التي جاءت كالآتي:

حظك اليوم برج الجدي مهنيًا

تؤكد خبيرة الأبراج عبير فؤاد لمواليد برج الجدي أن اليوم على المستوى المهني، يكون القمر في منزل الأصدقاء يدعمك وتساعدك اليوم نصائح الأصحاب أو الزملاء في الوصول لأهدافك.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيًا

وأضافت «فؤاد»، أنه على المستوى العاطفي والعائلي، فإن مواليد برج الجدي اليوم، عطارد بمنزل العلاقات يدفعك نحو الاقتراب بلطف ممن تحب، وتخطط جيدا لحياتك العاطفية وتعطي لها الأولوية.

صفات برج الجدي

تحمل المسؤولية والشخصية القوية من أبرز ما يُعرف مولود برج الجدي، الذي بفضل الهدوء والبقاء في المنزل على الخروج أو البقاء في الخارج لفترات طويلة، مما يجعله رب أسرة من العيار الممتاز، ويمكن الاعتماد عليه في التعامل مع الصغار، إلا أن شخصيته جادة للغاية، تجعل البعض يراه كلاسيكي أو قديم الطراز لا يمكنه مواكبة العصر.