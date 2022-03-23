حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 23-3-2022 مهنيا وعاطفيا

يبذل مولود برج الدلو قصارى جهده حتى يتمكن من كسر الجمود والقواعد الثابتة في المجتمع، ويتمرد على العادات والتقاليد المفروضة عليه، كما أنه يحب الاستماع للآخرين المحيطين به، ما يجعله يتمكن من جذب الأصدقاء بسرعة حينما يتواجد أو يذهب، كما أنه محب لتجربة كل ما هو جديد، ويسعى دائما لخوض المغامرات، ما يجعله لديه قدرة كبيرة على التفكير خارج الصندوق.

ويحرص مولود برج الدلو دائما على مساعدة الأشخاص الآخرين المحيطين به، ما يجعله محبوبا كثيرا وصاحب شعبية كبيرة، كما أنه لا يحب التقيد بمسئوليات كثيرة، ويبحث مولود هذا البرج عن الحظ اليومي الخاص به دائما، لذلك نقدم له من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في منزل الأصدقاء وتحاط اليوم بمن يحبونك وتعيد اكتشاف العالم معهم.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط، الوضع الفلكي داعم وتجد أن لديك استعداد لتغيير أفكارك والتعامل بأسلوب جديد.

عيوب برج الدلو

بالرغم من أن مولود برج الدلو لديه قلب طيب، إلا أنه سريع الغضب والانفعال كثيرا، ما يجعل منه شخصية عنيدة بشكل كبير، كما أنه يتخذ الكثير من القرارات المتسرعة.