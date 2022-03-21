حظك اليوم برج الدلو الاثنين 21-3-2022 مهنيا وعاطفيا

مواليد برج الدلو من الشخصيات الغامضة والكتومة والتي تجعل مساحتها الشخصية خطا أحمرا يصعب تخطيه، فهو يخشي من المتطفلين أو أن يتعرض للإيذاء، لذلك يصعب اكتساب ثقته، لكن بمجرد أن تكون صديقا لهذا البرج ستجد الدعم الكامل في كافة المواقف.

الكثير من أصحاب برج الدلو يؤمنون أن حركة الكوكب تؤثر على طاقتهم اليومية، لذلك يهتمون بمتابعة كل ما هو جديد في عالم الأبراج، ويقدم لكم بوابة «الوطن» حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي والعائلي، بحسب تصريحات خاصة للجريدة من خبير الأبراج عبير فؤاد، اليوم، التي جاءت كالآتي:

حظك اليوم برج الدلو مهنيا

تؤكد خبيرة الأبراج عبير فؤاد لمواليد برج الدلو إن اليوم على المستوى المهني، يكون أورانوس والقمر معاكسين وقد يصيبك ذلك بالتشوش.. كن مستعدا اليوم لترتيب أفكارك وللعمل بخشونة فلا شيء يدرك بدون تعب.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيا

وأضافت «فؤاد»، أنه على المستوى العاطفي والعائلي لمواليد برج الدلو اليوم، فينوس في برجك ورغم الضغوط يمكنك أن تؤثر في الآخر وتغيّر أي انطباع خاطئ بالبرهان والأدلة.

صفات مواليد برج الدلو

الايمان المطلق بكل ما يقوم به، أحد أبرز صفات برج الدلو، بالإضافة إلى العناد الشديد، مما يجعله من الصعب أن يغير آرائه أو معتقداته، ويحتاج لوقت طويل حتى يتمكن من الثقة في الآخرين، كما انه يتوقع من الآخرين أن يفهموه بدون التحدث، وهو يرفض العتاب أو المناقشة مع الآخرين، بل يفضل الرحيل بهدوء.