أحمد بدير نجم «المداح 2» رغم وفاته بالجزء الأول.. وحمادة هلال: «ازاي»

أعلن الفنان حمادة هلال عبر حسابه بموقع الفيديوهات والصور «إنستجرام»، مشاركة الفنان أحمد بدير في الجزء الثاني من المسلسل الرمضاني المداح، رغم وفاته في الجزء الأول خلال الأحداث.

ونشر هلال، صورة تجمعه بالفنان أحمد بدير من كواليس المسلسل، وعلق عليها قائلا: «الأستاذ أحمد بدير نجم المداح الجزء الأول والثاني واللي هيقول ازاي مش هو في الجزء الأول في الدراما بعيد الشر عليك يا عم أحمد ‏تفتكروا إيه اللي ‏هيحصل مسلسل المداح أسطورة الوادي mbc مصر بإذن الله رمضان 2022 مدد يا رب».

أبطال مسلسل المداح

مسلسل «المداح» من بطولة حمادة هلال، هبة مجدي، سهر الصايغ، وأحمد بدير، وخالد سرحان، ودنيا عبدالعزيز، وهادي خفاجة، وحنان سليمان، ومحمد عز، ومحسن منصور، وعبير فاروق، ومحمد الصاوي، وتامر شلتوت، وعدد آخر من الفنانين، والعمل سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.

انضمام هبة مجدي وسهر الصايغ لمسلسل المداح 2

يذكر أن الجزء الثاني من مسلسل المداح يشهد انضمام العديد من النجوم؛ أبرزهم سهر الصايغ وهبة مجدي التي سبق وشاركت حمادة هلال في مسلسل ولي العهد، الذي يعد أول بطولة لحمادة هلال في الدراما، المسلسل من بطولة لوسي، وعلا غانم، وياسر جلال، وريم البارودي، وإدوار، ومي سليم، ويوسف فوزي، وانتصار، وهبة مجدي، ومي القاضي، وأحمد عصام، وكريم أبو زيد، ومحمد عبد الحافظ، وعبد الرحمن أبو زهرة، وهو من تأليف أحمد محمود أبو زيد، وإخراج محمد النقلي.

وحقق المسلسل نجاحا كبيرا، وتوالت بعدها بطولات حمادة هلال في الدراما خاصة بشهر رمضان المبارك.