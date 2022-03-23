حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 23-3-2022 مهنيا وعاطفيا

تحرص امرأة برج الحوت على عيش حياة بسيطة وغير معقدة، كما أنها تحاول قدر الإمكان أن تبتعد عن مظاهر الحياة الباهظة والفارهة، فضلا عن كونها شخصية غامضة، ولا يمكن توقع تصرفاتها على الإطلاق، وتحرص دائما على أن تكون مركز اهتمام المحيطين بها، وخصوصا شريك حياتها، ما يجعلها على تواصل دائم مع الآخرين، وتحرص دائما على الموازنة بين جميع جوانب حياتها.

وبالنسبة لرجل برج الحوت، فهو لا يستطيع خذل أي من الأشخاص عند اللجوء له، كما أنه يفكر دائما بقلبه ولا يفكر بعقله على الإطلاق، ويحرص على امتصاص مشاعر الآخرين المحيطين به دائما، ويبحث مولود هذا البرج دائما على البحث عن الحظ اليومي الخاص به، لذلك نقدم له من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس فلا تتعجل الأمور وحافظ اليوم على الحذر والعدل في تعاملاتك.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد العاطفي

تمدك الأفلاك برغبة في المغامرة، لكن الوضع الفلكي دقيق فلا تدع مشاعرك تتحكم في تصرفاتك وتعقل خاصة اليوم.

برج الحوت والعمل

يحرص مولود برج الحوت دائما على تطوير ذاته، كما أنه يبحث دائما عن الأفكار الجديدة، كما أنه يفضل قضاء وقت كبير في سبيل حياته العملية أكثر من حياته الاجتماعية، ويدفعه شغفه الكبير إلى بذل جهود كبيرة للوصول للمناصب القيادية.