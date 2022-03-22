بريد الوطن.. آراء نقدية للقصائد الشعرية

تتضح لنا الروح الثقافية التى تتوج النص النثرى أو الشعرى باللغة الجيدة الصحيحة الخالية من الأخطاء اللغوية، والسياق التعبيرى الملازم والمصاحب لخيال الكاتب أو الشاعر، والتى تبتعد كل البعد عن عدم الفهم أو النّسخ أو التقليد من دون إدراك لمضمون نص القصيدة.

بالإضافة إلى الغياب التام عن إيجابية ماهيات البلاغة وجماليات ما بها من تورية وتجانس وسجع وصور جمالية يتوجها الخيال، وبالأخص فى النصوص السردية والقصائد والأشعار.

هذا الخيال أيضاً ناتج من عقل ووجدان الكاتب الذى يهدف إلى ترابط مضمون النص الأدبى ووصوله إلى القارئ بأسلوب راقٍ مبسط براق.

هذا ما التفت إليه بعض النقاد ومتابعى الشعر، وكانت لهم الرؤية تجاه القصيدة الشعرية الحالية، حيث إنهم يرون أنها مثقلة بأعباء لغوية ومكدسة بالمجاهيل والمغامرة اللغوية التى تبعد القارئ عن التمتع بقراءتها أو اكتشاف ما يدور فى مخيلة الشاعر وأنها مغمورة بالقصور اللغوى والزخارف التى تبعدها عن حرارة مضمونها وتماسكها الفاعل والمؤثر والغاية من كتابتها.

يجب وصول النص الأدبى من الكاتب إلى القارئ فى صورة صحيحة لغوياً وتعبيرياً، خالياً من المبالغة أو الإسفاف بروح اللغة مع الاهتمام التام بمراعاة ترابط وحدة وفكرة المضمون من البداية حتى النهاية والثقة الجياشة التى تتوج عقل وفكر ووجدان كاتب النص الأدبى.منى فتحى حامديتشرف باب «نبض الشارع» باستقبال مشاركاتكم المتميزة للنشر، دون أي محاذير رقابية أو سياسية، آملين أن يجد فيه كل صاحب رأي أو موهبة متنفساً له تحمل صوته للملايين.. "الوطن" تتلقى مقالاتكم ومشاركاتكم على عنوان البريد التالي bareed.elwatan@elwatannews.com