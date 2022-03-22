بريد الوطن.. تقلها دهب.. عن المرأة والعائلة

أى امرأة فى مجتمعنا، وفى كل زمان ومكان لا بد أن يكون «ثقلها دهب»، فبات الكل يعرف أن المرأة هى نصف المجتمع، وإن كنت أعتبرها من وجهة نظرى الشخصية هى كل المجتمع، فالمرأة هى العمود الفقرى للمنزل والعائلة.

أكتب بمناسبة عرض حلقات حكاية «تقلها دهب» من مسلسل «إلا أنا» الذى يُعرض على شاشات قنوات «دى إم سى»، والكثير من الفضائيات الأخرى، والذى يهتم بقضايا المرأة فى المجتمع، حيث أصبح لها مكان أساسى فيه، فأصبح يتطلب دورها الجديد فى المجتمع المزيد من الثقة فى النفس، بالإضافة إلى قدرتها على الإبداع فهى القائدة والقادرة على تربية الشباب الجديد تربية طيبة. فخلال الخمسين عاماً الماضية، شهد العالم أجمع زيادة كبيرة فى مشاركة المرأة فى جميع مجالات العمل، والذى يعد شيئاً مهماً جداً فى مكافحة الفقر ورفع المستوى المعيشى لأسرتها، ولعل أقدم المجالات التى شاركت بها المرأة المجال الرياضى فكانت أول من تشارك به السيدة عائشة فى القرن السابع الميلادى، التى كانت تتسابق مع زوجها الرسول الكريم.

فكنت أقترح للقائمين على العمل، أن تكون الحكاية القادمة عن بطلات من متحدى الإعاقة، اللاتى قهرن إعاقاتهن فمن الألم يولد الأمل، فنرى كيف هى حياتهن مع الإعاقة وكيف قهرنها وأصبحن بطلات على مستوى العالم، فهى قصص ملهمة لمن مثلهن، فمهما كانت الإعاقة وخطورتها، لكنها أبداً لن تبقى عائقاً فى مشوار الألف ميل، الذى دائماً يبدأ بخطوة.ياسمين مجدى عبده يتشرف باب «نبض الشارع» باستقبال مشاركاتكم المتميزة للنشر، دون أي محاذير رقابية أو سياسية، آملين أن يجد فيه كل صاحب رأي أو موهبة متنفساً له تحمل صوته للملايين.. "الوطن" تتلقى مقالاتكم ومشاركاتكم على عنوان البريد التالي bareed.elwatan@elwatannews.com