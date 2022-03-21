بريد الوطن .. تقلبات
كتب:
الوطن
09:17 م | الإثنين 21 مارس 2022
صورة تعبيرية
كلام واقع منه الحروف
مش ماشى على السطور
ده ماشى على سطر وتارك سطر
وأفكارى متلخبطة
وكأنى يا دوب بفك الخط
واقع من حروفى المعانى
زى أفكارى تعانى
وكلام يا دوب يضحكك تنسى
انك جوه قلبك خنجرك
وحروف كتير متلخبطة
واقعة منها دمعتك تسندك
وحروف نفسك تجمع منها الهنا
والراحة يمكن فى سكتك
وحروف عنيدة تعفرتك
وحروف سايقة دلالها تتوهك
وحروف قاصدة توجعك
وحروف أغلبها حزينة
وحروف ما لها حل
وحروف نكاشة بتهبش
ما لقيتش غير كلمة ثابتة
واقفة على السطر ماسكة كل الحروف
وهى مالكة كل المعانى
كلمة وحروفها خمسة
هى كلمة
«الجنة»
إيمان حسين
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