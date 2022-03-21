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محمود مسلم

بريد الوطن .. تقلبات

كتب:

الوطن
09:17 م | الإثنين 21 مارس 2022
صورة تعبيرية

صورة تعبيرية

 كلام واقع منه الحروف

مش ماشى على السطور

ده ماشى على سطر وتارك سطر

وأفكارى متلخبطة

وكأنى يا دوب بفك الخط

واقع من حروفى المعانى

زى أفكارى تعانى

وكلام يا دوب يضحكك تنسى

انك جوه قلبك خنجرك

وحروف كتير متلخبطة

واقعة منها دمعتك تسندك

وحروف نفسك تجمع منها الهنا

والراحة يمكن فى سكتك

وحروف عنيدة تعفرتك

وحروف سايقة دلالها تتوهك

وحروف قاصدة توجعك

وحروف أغلبها حزينة

وحروف ما لها حل

وحروف نكاشة بتهبش

ما لقيتش غير كلمة ثابتة

واقفة على السطر ماسكة كل الحروف

وهى مالكة كل المعانى

كلمة وحروفها خمسة

هى كلمة

«الجنة»

                                                          إيمان حسين 

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