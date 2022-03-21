بريد الوطن .. تقلبات

كلام واقع منه الحروف

مش ماشى على السطور

ده ماشى على سطر وتارك سطر

وأفكارى متلخبطة

وكأنى يا دوب بفك الخط

واقع من حروفى المعانى

زى أفكارى تعانى

وكلام يا دوب يضحكك تنسى

انك جوه قلبك خنجرك

وحروف كتير متلخبطة

واقعة منها دمعتك تسندك

وحروف نفسك تجمع منها الهنا

والراحة يمكن فى سكتك

وحروف عنيدة تعفرتك

وحروف سايقة دلالها تتوهك

وحروف قاصدة توجعك

وحروف أغلبها حزينة

وحروف ما لها حل

وحروف نكاشة بتهبش

ما لقيتش غير كلمة ثابتة

واقفة على السطر ماسكة كل الحروف

وهى مالكة كل المعانى

كلمة وحروفها خمسة

هى كلمة

«الجنة»

إيمان حسين

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