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محمود مسلم

بريد الوطن.. بدون عكاز

كتب:

الوطن
09:15 م | الثلاثاء 22 مارس 2022
بريد الوطن

بريد الوطن

جتلك بدون عكاز..

قلت استند حيطك

لقيت شقوقك ضنا

ورجعت هربانة

أهْون خيوط الحب

ف عنيا كان خيطك

ناسج شباك الكدب

على كل دبانة

سكرت من دمهم..

غنيت بتتطوح

ياللى ارتويت سمهم

إزاى ف يوم يطرح

جدرك جناين ورد..

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