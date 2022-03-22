بريد الوطن.. بدون عكاز

جتلك بدون عكاز..

قلت استند حيطك

لقيت شقوقك ضنا

ورجعت هربانة

أهْون خيوط الحب

ف عنيا كان خيطك

ناسج شباك الكدب

على كل دبانة

سكرت من دمهم..

غنيت بتتطوح

ياللى ارتويت سمهم

إزاى ف يوم يطرح

جدرك جناين ورد..

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