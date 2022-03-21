بريد الوطن .. وجِّه باستخراج كارنيه البحث الجنائى الخاص بى يا وزير الداخلية

كنت أعمل منذ سنوات عديدة فى دولة الأردن، ووقعت مشادة بينى وبين مواطن أردنى، وانتهت وقتياً، وفوجئت بعدها بترحيلى إلى مصر لرغبة صاحب العمل فى عدم استمرارى، حتى لا تحدث أى مشكلة أخرى، ورغم قرار ترحيلى لم أواجه أى تهمة، ولم يتم سؤالى فى أى محضر شرطة، والآن أعيش وأعمل فى مصر، غير أننى لا أستطيع أن أستخرج كارنيه بحث جنائى للعمل كطباخ فى «مارينا»، وسبق أن تقدمت لمسئولى البحث الجنائى للحصول على هذا الكارنيه، لكنى لم أفلح فى استخراجه، وليت الأمر اقتصر على ذلك وإنما تم القبض علىّ، وتوقيفى أمام زملائى للسؤال عن «مشكلة فى الأردن»، لذلك أناشد وزير الداخلية، التدخل من أجل استخراج كارنيه البحث الجنائى لى حتى أتمكن من العمل.

سلامة أحمد سلامة- طوخ - القليوبية

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