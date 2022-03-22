«تماثيل وبطاطا».. طهاة «البحر الأحمر» يبدعون بالعيش والشيكولاتة

أبدع عدد من الطهاة فى إعداد تماثيل فرعونية ولوحات رائعة ومراكب وطيور بالعيش «الفينو» والشيكولاتة، وذلك ضمن فعاليات مسابقة فنون الطهى بالغردقة، بمشاركة حوالى 250 «شيف» ممثلين للفنادق والمنتجعات السياحية بالغردقة، بحضور عدد من السائحين من مختلف الجنسيات الأجنبية، بهدف تنشيط السياحة بالغردقة.

وقال الشيف أحمد جابر، المنسق العام لطهاة البحر الأحمر، فى تصريحات لـ«الوطن»، إن فعاليات المسابقة بدأت أمس، وتستمر لمدة ثلاثة أيام، بمشاركة عدد من الطهاة المصريين، مشيراً إلى أن المسابقة تواجه التحديات والظروف التى يشهدها العالم، لافتاً إلى أن طهاة الغردقة صمموا على تحدى الظروف الراهنة، وعمل عرض قوى يلفت الأنظار إلى القطاع السياحى بالغردقة، ليكون بمثابة رسالة إلى العالم بوجود الغردقة بقوة فى السوق السياحى العالمى.

ومن جانبه كشف الشيف أيمن أحمد على، المنسق العام للمسابقة، أن الفعالية تقام تحت شعار «نعم نستطيع»، وذلك بهدف الارتقاء بمهنة الطهى، مما يكون له مردود إيجابى على الحركة السياحية، موضحاً فى تصريحات لـ«الوطن» أن المسابقة تستمر على مدار ثلاثة أيام، وأن فعاليات اليوم الأول تشمل مسابقة فى قسم الحلوانى والخباز، وعمل كوكتيلات ومشروبات، وتتضمن فعاليات اليوم الثانى منافسة على الأطباق الساخنة، واستعراض طرق الإبداع فى الأطباق، فضلاً عن تنظيم مسابقة حرة فى فنون عمل العجائن.

وأضاف المنسق العام للمسابقة أن فعاليات اليوم الثالث تشمل حفل الختام وتوزيع الجوائز وتكريم الفائزين، بحضور ممثلى الفنادق والمنتجعات السياحية وعدد من الصحفيين ووكالات الأنباء والمواقع الإلكترونية، بهدف تنشيط السياحة فى مدينة الغردقة.