فوتوسيشن الفراولة يجذب السائحين على شواطئ مرسى علم

شهدت غالبية شواطئ مدينة مرسى علم، بمحافظة البحر الأحمر، مهرجان الفراولة بمشاركة السائحين من مختلف الجنسيات الأجنبية، في أجواء دافئة، باستخدام ما يقرب من طن من فاكهة الفراولة، وبمشاركة 11 شيف، وتم إعداد تورتة كبيرة على هيئة جيتار بالفراولة، وسندويتش الفراولة، وحلويات وتورتة الفراولة وعصائر فريش وفراولة طازجة.

استخدام طن فراولة ومشاركة 11 شيف

وأشار عاطف عثمان، الخبير السياحي بالبحر الأحمر، إلى أن المنتجعات السياحية حرصت على خلق جو ترفيهي لجذب السائحين على الشواطئ، في ظل الأجواء الباردة التي تشهدها البلاد، لافتاً في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن الفنادق أعدت مهرجان الفراولة باستخدم حوالي طن فراولة، وبمشاركة 11 شيف.

جلسات تصوير مهرجان الفراولة بشواطئ مرسى علم

وأضاف الخبير السياحي أن المهرجان تم إعداده على الشواطئ المفتوحة، وسط تفاعل السائحين والرقص على أنغام الموسيقى، حيث حرص السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية على التقاط الصور التذكارية.

وأضاف أنه تم عمل جلسات تصوير بمهرجان الفراولة، ونشرها عدد من السائحين على صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، مما يسهم في تنشيط السياحة وعمل جذب سياحي لمدينة مرسى علم.

فنادق مرسى علم تستقبل آلاف السائحين

وأوضح الخبير السياحي أن فنادق مرسى علم استقبلت آلاف السائحين من مختلف الجنسيات الأجنبية، شملت كلاً من سويسرا وبيلاروسيا وأوكرانيا والمجر وصربيا ومولدفا ومقدونيا وسويسرا وبولندا ورومانيا والتشيك وألمانيا وفرنسا، وذلك عبر عشرات رحلات الطيران القادمة من أكثر من 9 دول أوروبية خلال الأسبوع الجاري، َوذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بمطار مرسى علم الدولي.