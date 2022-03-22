شعبة المخابز: «معندناش نقص سلع.. وطن الدقيق هينزل لأقل من 8000 جنيه»

أكد عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، أن سعر طن الدقيق انخفض 1000 جنيه خلال 48 ساعة، بعد أن ارتفع بشكل جنوني في الفترة الماضية، قائلًا: «الدقيق هينزل تاني بمجرد توريد الأقماح ويبدأ الطحن والتوريد وهيكون الطن أقل من 8 آلاف جنيه، الشعبة تقوم بمتابعة السوق من أجل رصد المخالفات حرصًا على المواطن» وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «على مسئوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، ويعرض على قناة «صدى البلد».

مصر لا تواجه أي مشكلة في نقص السلع

وأضاف «غراب»، أن مصر لا تواجه أي مشكلة في نقص السلع، «الدول العظمى بيدوروا على الحاجات مش لاقيينها وإحنا معندناش مشاكل، ومن رفع سعر القمح هم تجار القمح».

وأكد غراب أن الدولة تعمل على توفير مخزون استراتيجي من السلع التموينية يكفي حتى 6 أشهر، مشيرًا إلى أنه سيتم توفير طن الدقيق بـ8600 جنيه للمخابز السياحية خلال 4 أيام، كما أن الخبز متوافر على مدار اليوم «محدش دور على رغيف ملقيهوش».

سعر الدقيق يتأرجح

وأوضح رئيس الشعبة العامة للمخابز أن سعر الدقيق يظل متأرجحًا حاليًا، وبعد حوالي 4 أيام سيتم استقرار سعر طن الدقيق ويمكن خلالها لأصحاب المخابز استلام طن الدقيق بالسعر المحدد من قبل وزارة التموين، مؤكدًا أن الشعبة دائمًا وأبدًا في صف المواطن، كما أن الله حبا مصر قيادات ملتزمة، «كل شيء من السلع متاح حاليًا وكون السعر يطلع ينزل مش دي القضية، والمخابز لديها التزام أدبي بتنفيذ قرارات الدولة وسوف تتحمل أعباء أسعار الدقيق حتى بدء تنفيذ قرارات الدولة».