شعبة المخابز: رغيف العيش خط أحمر للمواطن المصري

تقدم عطية حماد، رئيس شعبة المخابز بغرفة القاهرة التجارية، بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على الشرح الذي قدمه حول عملية إنتاج الخبز في حواره مع صاحب أحد المخابز أثناء جولته التفقدية بالأمس، «القيادة السياسية واعية وبتعمل حساب كل شيء بخطط مستقبلية».

حماد: بلدنا آمنة

وأضاف «حماد»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، والذي تقدمه الإعلامية لبني عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أنه خلال الفترة الأخيرة قام عدد من التجار الراغبين في التربح جراء الأزمات التي تحدث على مستوى العالم، «غحنا ملناش دعوة بالأزمات دي، إحنا بلدنا آمنة من ناحية القمح والعيش والأسعار والسلع الغذائية، وكل حاجة عندنا متوافرة».

حماد: رغيف العيش خط أحمر للمواطن المصري

وأوضح أن رغيف العيش سواء كان حرا أو مدعما فهو خط أحمر للمواطن المصري بشكل عام، ولكن التفويض الذي تم من قبل رئيس مجلس الوزراء إلى وزير التموين لوضع تسعيرة للرغيف الحر وطن الدقيق فأثره سيظهر خلال الفترة القليلة المقبلة حتى يعرف الجميع مواضعهم، «أنا بطالب بتكثيف الرقابة على هؤلاء ممن تسول لهم أنفسهم بالتربح من وراء الأزمات».

وأكد أنه حتى الآن لم يتم تسعير الرغيف الحر إلا بعد الجلوس مع وزير التموين لمعرفة أسعار طن الدقيق الذي سيتم شراؤه من قبل الوزارة، «هنقعد بكرة أو بعده علشان نقول التكلفة هتكون كام بالظبط، ورؤيتنا هتكون في صالح الوطن والمواطن وأن كل واحد ياخد حقه».

وتابع: «أنا بتمني يكون الرغيف بـ75 قرشا، وشايفه عادل طالما هيتعمل تكلفة حقيقية لصاحب المخبز وطن الدقيق، وهنستغل تصريح الرئيس السيسي لما نقعد مع وزارة التموين علشان الأمور تهدي وكل واحد ياخد حقه».