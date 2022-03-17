رئيس شعبة المخابز: تدخل الدولة سيحكم السيطرة على سعر الخبز السياحي

قال عبدالله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، إن مناقشاته مع وزير التموين أسفرت عن الاتفاق على وضع آلية محددة لتسعير رغيف الخبز السياحي أو الحر.

وأضاف: «احنا كشعبة في انتظار دعوة الوزير للمناقشة، والاطلاع على وجهة نظر الوزارة»، لافتا إلى أن هناك ما يقارب 30 ألف مخبز للخبز المدعم على مستوى الجمهورية، وهي مخابز تتعامل بشكل مباشرة مع وزارة التموين.

غراب: مقترح بتسليم المواطن بطاقة أو كارت خبز خلال 48 ساعة

وأضاف «غراب»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أنّ سبب الأزمة الحالية في رغيف الخبز، هو خروج بعض الفئات من منظومة الدعم: «ممكن نسلم المواطن بطاقة أو كارت خبز، يطلع خلال 48 ساعة، ويقدر من خلالها يصرف عيش حر».

غراب: رغيف الخبز الحر يباع حاليا بـ75 قرشا

وأوضح أن الرغيف المدعم يكلف الدولة 65 قرشا، ويباع الخبز الحر يباع حاليا بـ75 قرشا: «سعر الخبز الحر مش معمم، وكل منطقة ليها سمة في الاستهلاك بتاعها».

وأكد أنه حال وافقت الدولة على استخراج كارت للخبز الحر، فستتمكن من خلاله مواجهة المشكلات الكبرى الخاصة باستغلال بعض المخابز ورفع سعر الخبز، وسيكون للحكومة علم بالكميات المباعة من الرغيف الحر.

وأشار إلى أن أن هذا المقترح سيكلف الدولة الأموال، لكنه سيساعدها على إحكام قبضتها والحد من جشع بعض التجار غير الشرفاء، كما ويكون هناك تواصل مع وزارة التموين لحل مشكلات الخبز الحر.