لميس الحديدي: كلنا متضررون من ارتفاع الأسعار.. والعالم الآن «مرتبك» اقتصاديا

وجهت الإعلامية لميس الحديدي، رسالة للمواطنين، بعد حالة القلق من تداعيات الأزمة الأوكرانية الروسية على الاقتصاد المصري، إذ قالت «فيه ناس بتقعد تقول حرام اللي بيحصل، إحنا مش أمريكا أو بريطانيا عشان نتأثر بالحرب الروسية؟ وفيه ناس بتقول إيه علاقتنا إحنا بالأزمة الأوكرانية الروسية؟، ده صحيح، إحنا بالفعل مش زي أمريكا ولا بريطانيا، لأننا دولة نامية، لكننا جزء من هذا العالم، والعالم كله يعيش حالة من الارتباك الاقتصادي».

الأزمة تؤثر على الدول والأفراد

وأضافت «الحديدي»، أن صندوق النقد الدولي أعرب عن مخاوفه من حالة ركود اقتصادي تُصيب الدول النامية نتيجة الصدمة الاقتصادية الناجمة عن ارتفاع الأسعار وتشديد إجراءات البنوك المركزية في العالم عبر رفع أسعار الفائدة لجذب السيولة، «إحنا بنشوف أسعار غير مسبوقة في العالم ومنها أسعار الطاقة وكل حاجة ومحدش يعرف هتخلص إمتى؟ كل اللي قال إن الحرب أسبوعين، وكان مفكر إنها هتخلص أعتقد دلوقتي اكتشف أن ده مش حقيقي».

القطاع الخاص مضغوط

وأوضحت الإعلامية أن هذه الأزمة تؤثر على الدول والأفراد، «صحيح ممكن نكون متضايقين وكلنا موازناتنا مهما اختلفت تأثرت، الطبقة الاجتماعية من الصغير للكبير متأثر بالأزمة ومنزعجين لكن لازم نتعامل، الدولة بتتعامل بكفاءة، لكن ماذا عن القطاع الخاص؟ صحيح القطاع الخاص مضغوط لكن هناك شق من المسؤولية الاجتماعية على القطاع الخاص يمكن أن يقدمه، هذا وقت القادرين، وإحنا داخلين على شهر رمضان المبارك والقطاع الخاص في يده حاجات كبيرة يعملها».

وتابعت لميس الحديدي: «مش من باب الزكاة فقط، لكن من أبواب المسؤولية الاجتماعية كلنا لازم نحمس الناس اللي بتشتغل عندنا، كل واحد عنده عمالة من أول الورشة الصغيرة لحد المصنع الكبير بلاش تسريح العمالة ونضغط على أنفسنا بشكل أكبر عشان بيوت الناس تفضل مفتوحة».