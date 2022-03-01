لميس الحديدي بعد إعلانها عن سنها الحقيقي: «التجاعيد حلوة وأنا بحبها»

علقت الإعلامية لميس الحديدي على الجدل المثار حول إعلان سنها الحقيقي في حلقة الأمس في الفقرة التي خصصتها لحياة النساء بعد عمر الخمسين، موضحةً: «كان في تفاعل كبير لم أتوقعه على فقرة الأمس».

وأضافت لميس خلال برنامجها «كلمة أخيرة» الذي يعرض على قناة ON، رداً على التفاعل الكبير على إعلانها عن عمرها الحقيقي على مواقع التواصل الاجتماعي: «إيه الغريب في ده يا جماعة أنا شفت فعلاً أن ده عادي وأنا بستتخدم نفسي كنموذج عشان نفتح حوار لناس كتير عشان يتكلموا بأريحية دون وصمة المجتمع، ونتخلص من تابوهات بعينها».

وفي رسالتها لجدل السوشيال ميديا، قالت: «عايزين نوقف وصمة السن لدى النساء، وده مش هيحصل إلا بثقتنا في نفسنا، ولما حد يقولك إنتِ كبرتِ وكرمشتِ وفيه تجاعيد، قوليله على فكرة التجاعيد حلوة وكل تجعيدة هي خبرة وعمر وأنا بحب تجاعيدي».

كلام قاسي من أحد المتابعين

وواصلت: «حد بعت لي وقالي يا شيخة انتِ قربتِ على الستين سنة وعجزتِ وتجاعيدك كترت، وماله بحبها وشكلها حلو، المهم إني أحافظ على صحتي وسلامتي وأسرتي وإحساس الناس بالرضا».

رسالة إلى الإعلامي مفيد فوزي

ووجهت الإعلامية لميس الحديدي، رسالة للإعلامي مفيد فوزي بعد أن أثنى على الفقرة، قائلةً: «أشكر الأستاذ مفيد فوزي اللي أشاد بفقرة المرأة فوق الخمسين، ووصفها بأنها شجاعة، وأقول له تعلمت الجرأة منك يا أستاذ، وده مجرد عمل صحفي ومواجهة مهمة جدا».