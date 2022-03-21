لميس الحديدي تشيد بقرارات «المركزي»: «مكنش ينفع نكمل زي ما كنا»

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن اليوم كان اقتصاديا بامتياز، خاصة بعد توقعات المؤسسات المالية الدولية، بأن تشكل الأزمة الروسية الأوكرانية، ضغطا على الاقتصاديات العالمية على مواردنا محليا من النقد الأجنبي، كون مصر جزءً من الاقتصاد العالمي.

وأضافت «الحديدي» خلال تقديم، حلقة اليوم من برنامج كلمة أخيرة، على قناة ON: «توقعنا أن تكون هناك قرارات حاسمة في الأوقات الصعبة، وهي قرارات صعبة، وتم اتخاذها بالفعل اليوم، سواء من جهة سعر الصرف أو رفع أسعار الفائدة».

قرارات اقتصادية مهمة

وتابعت: «اليوم شهد تطبيق قرارات اقتصادية مهمة، بداية من رفع سعر الفائدة لتصبح 9.25% على الإيداع و10.25% على الإقراض في جلسة عاجلة استثنائية للبنك المركزي اليوم، بدلاً من الخميس، وهو أول تحريك لسعر الفائدة منذ ديسمبر 2020».

طرح شهادات استثمار بعائد 18%

ولفتت لميس الحديدي، إلى أن طرح بنك مصر والبنك الأهلي لشهادات استثمار ذات عائد شهري بفائدة 18%، يعد أعلى سعر فائدة منذ التعويم في 2016، إذ طرح وقتها شهادات وقتها بقيمة 20%، مؤكدةً أنه بالتوازي مع تلك القرارات.

القرارات استهدفت التخفيف على المواطنين

وأكدت، أن سلسلة الاجراءات الحمائية التي تبعت السابقة، جاءت للتخفيف على المواطنين، مشيرةً إلى أنّ أحد أهم أسباب قرارات اليوم، أننا تعرضنا على مدار ثلاث سنوات إلى أزمات إقتصادية عالمية، بداية من جائحة كورونا، ثم انحسار كورونا، والتضخم العالمي، وسلاسل الإمداد، ثم الحرب الأوكرانية، وهو ما شكل ضغطا على موارد الدولة من النقد الأجنبي، وبطأت من معدلات النمو، في الوقت الذي كانت الدولة فيه تتوسع في بنود الإنفاق الصحي والاجتماعي، لمواجهة هذه الأزمات، بالإضافة لمشكلات بنية الاقتصاد فيما يتعلق بالاستثمار وغيره.

وأشارت إلى أن أزمة أوكرانيا ضربت العالم بأكمله اقتصاديا، عبر ارتفاع أسعار النفط، لمعدلات قاسية، وأسعار الحبوب والسلع الغذائية، خاصة أننا دولة مستوردة للحبوب والسلع الغذائية، وأسعار الشحن وسلاسل الإمداد، قائلة: «كل حاجة غليت في العالم، ونحن نستورد 60- 70% من حبوبنا».