أستاذ سياسات التعليم بشيكاغو: «مدرستنا» أبرز حلول مصر لمواجهة كورونا

أشادت الدكتورة ليندا هيراري، أستاذ سياسات التعليم بجامعة إلينوي بشيكاغو، بمحتوى قناة مدرستنا التعليمية خاصة في سرعة الاستجابة لتحديات جائحة كورونا، وتقديم محتوى جيد ومجاني لكافة الطلاب في مرحلة التعليم قبل الجامعي، لافتة إلى أن مصر كانت من أسرع الأماكن في الاستجابة لتحديات الجائحة بين دول العالم خاصة في قطاع التعليم.

مواجهة تحديات كورونا

ولفتت أستاذ سياسات التعليم بجامعة إلينوي بشيكاغو، خلال حوارها في برنامج جروب الماميز المذاع على قناة مدرستنا 2، أن قناة مدرستنا تمثل أحد الحلول لمواجهة تحديات كورونا؛ لأن لديها الحلول التليفزيونية التقليدية والرقمية في نفس الوقت، خاصة في مواجهة فترة إغلاق المدارس في مختلف دول العالم.

مواجهة الدروس الخصوصية

وأضافت الدكتورة ليندا هيراري، أن إدخال التابلت للمدارس المصرية للطلاب في المدارس الثانوية قضى بشكل كبير على الدروس الخصوصية والمفاهيم التقليدية لطرق التعليم، لذا كان للتكنولوجيا تأثير على كيفية تفاعل الطلاب في مصر مع المواد التعليمية وهو لم يحدث في عدد كبير من دول العالم.

وتبث قناة مدرستنا 2، غدًا الأربعاء، الجزء الثاني من لقاء عدد من الخبراء الدوليين للحديث عن تطوير المنظومة التعليمية خلال السنوات الأخيرة، ويذاع الجزء الثاني من لقاء الخبراء الدوليين في برنامج جروب الماميز في الثامنة مساء، عبر تردد 10777 أفقي.

وخصص برنامج جروب الماميز بقناة مدرستنا 2، حلقتين عن تطوير المنظومة التعليمية في السنوات الأخيرة والأساليب الجديدة المتبعة في طرق تقييم الطلاب وتطوير المناهج، ما حظي بإشادات دولية وقفزة في مؤشر المعرفة العالمي.