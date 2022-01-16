مواعيد البرامج التعليمية على قناة مدرستنا.. اضبط التردد وراجع المنهج

مع انطلاق امتحانات نصف العام لمختلف الصفوف الدراسية، وفرت وزارة التربية والتعليم جدول مواعيد البرامج التعليمية على قناة مدرستنا، والتي كثر البحث عليها خلال الساعات الماضية، لمتابعة البرامج المختلفة التي تعرض بها، والتي أطلقتها وزارة التربية والتعليم للقضاء على الدروس الخصوصية، وتوفير كل ما يحتاجه الطلاب من المنزل.

ونشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، جداول طلاب المرحلة الابتدائية، ومواعيد البرامج التعليمية على قناة مدرستنا المختلفة الخاصة بهم، للتسهيل على الطلاب وإتاحة شرح المواد الأساسية المقررة عليهم.

مواعيد البرامج التعليمية على قناة مدرستنا

وترصد السطور التالية، أبرز مواعيد البرامج التعليمية على قناة مدرستنا، وفقا لما ذكرته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك.

كيفية مشاهدة برامج قناة مدرستنا

ويمكن للطلاب في مختلف مراحل الصفوف الدراسية، متابعة قناة مدرستنا 2 على القمر الصناعي نايل سات، وضبط التردد كما يلي:

تردد: 10777 أفقي.

معدل الترميز: 27500.

بمعامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الاستقطاب أفقي.

وجاء الجدول للفترة من الأحد الموافق 16 يناير 2022 وحتى يوم 23 من الشهر ذاته.

يذكر أنّ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت إتاحة مراجعة شاملة للمناهج المقررة للصف الرابع الابتدائي، يعرضها قطاع الجودة وتكنولوجيا المعلومات (الإدارة العامة للتعليم الإلكتروني) عن طريق البث المباشر، بالتعاون مع مركز تطوير المناهج وقطاع التعليم العام، لمساعدة الطلاب وتوجيههم في ظل تغيير المناهج في هذا العام، الذي شكا منه العديد من أولياء الأمور عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وفي سياق متصل، تجرى امتحانات الصفوف الابتدائية والإعدادية، خلال الفترة من 15 يناير إلى 3 فبراير 2022، بمحافظة القاهرة، بينما تنطلق في محافظة الجيزة يوم 29 يناير، وتنتهي يوم 3 فبراير.