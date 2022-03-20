طارق شوقي يناقش طرق التقييم للمنظومة الجديدة على قناة مدرستنا اليوم

أعلنت قناة مدرستنا 2 التعليمية، أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، سيكون ضيف برنامج جروب الماميز، في الساعة الثامنة مساء؛ للحديث عن مفاهيم تطوير المنظومة التعليمية وطرق التقييم طبقًا لنظام التعلم الجديدة، بالإضافة إلى الحديث عن تطوير التعليم في مصر في السنوات الأخيرة، وذلك يومي الأحد والأربعاء عبر قناة مدرستنا على تردد 10777 أفقي.

طارق شوقي ضيف قناة مدرستنا الساعة الثامنة مساء

وذكرت قناة مدرستنا، في بيان، أنه سيجري مناقشة أبرز التفاصيل الخاصة بمفاهيم التعلم الجديدة وطرق التقييم في المنظومة الجديدة، بالإضافة إلى الإشادات الدولية التي حصدها التعليم المصري في السنوات الأخيرة، والتحديات القائمة حتى الآن في عمليات التطوير.

مناقشة تطوير التعليم في مصر في السنوات الأخيرة

وناشدت قناة مدرستنا 2، جميع الطلاب وأولياء الأمور بجميع المراحل التعليمية على مستوى الجمهورية، حضور الحلقتين الجديدتين من برنامج جروب الماميز، الذي يتم عرضهما يوم الأحد والأربعاء؛ لمناقشة تطوير التعليم في مصر في السنوات الأخيرة.

خلال أيام .. مؤتمر صحفي لوزير التعليم لإعلان عن تفاصيل امتحانات الثانوية العامة

وفي سياق آخر، يعقد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال الأيام المقبلة، مؤتمر صحفي؛ للإعلان عن تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2022، وكيفية عقد الامتحانات (إلكترونيا- ورقيًا)، وشكل الأسئلة ونوعيتها ( مقالية أم اختيار متعدد).

كما سيعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل مسابقة المعلمين الـ30 ألف معلم، الذي وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعيينهم، لسد العجز المعلمين بالمدارس، وموعد التقديم والتخصصات المطلوبة وشروط التقدم للمسابقة وكل ما يخص المسابقة في مؤتمر صحفي سيتم عقده نهاية الشهر الجاري قبل رمضان.