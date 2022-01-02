التعليم تعلن جدول مواعيد البرامج التعليمية على قناة مدرستنا

تصدّر البحث عن جدول مواعيد البرامج التعليمية على قناة مدرستنا، محركات البحث، حيث كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن جداول طلاب المرحلة الإعدادية، لمتابعة شرح المواد الأساسية، وحددت مواعيد إعادة عرض البرامج، ويمكن للطلاب وأولياء الأمور متابعة قناة مدرستنا 2 على القمر الصناعي نايل سات تردد: 10777 أفقي/ معدل الترميز: 27500/ بمعامل تصحيح الخطأ: 5/6 والاستقطاب أفقي، وجاء الجدول للفترة من الأحد الموافق 2 يناير 2022 وحتى 8 من الشهر نفسه.

جدول مواعيد البرامج التعليمية

تعرض قناة مدرستنا 2 شرحا وافيا مبسط في المواد الأساسية لطلاب الصف الأول والثاني، والثالث الإعدادي، يقدمها مجموعة متخصصة من المعليمين، حيث تتيح الفرصة أمام طلاب المرحلة الاعدادية، للاستفادة من شرح المقررات، والقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية، وجاء جدول مواعيد البرامج التعليمية على قناة مدرستنا 2 على النحو التالي:

وفي سياق منفصل أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لطلاب الصف الرابع الابتدائي، إتاحة مراجعة شاملة للمناهج المقررة، يعرضها قطاع الجودة وتكنولوجيا المعلومات (الإدارة العامة للتعليم الإلكتروني)، عن طريق البث المباشر بالتعاون مع مركز تطوير المناهج وقطاع التعليم العام، لتقديم الدعم للطلاب وإرشادهم إلى التفوق فى ضوء منظومة التعليم الجديدة.

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي

وحددت مديريات التربية والتعليم في محافظتي القاهرة والجيزة، جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي التيرم الأول 2021-2022، عقب الانتهاء من إعداد الجداول واعتمادها من المحافظين، حيث ينطلق مارثون الامتحانات يناير المقبل، على أن تنتهي في فبراير، طبقا للجدول الذي وضعته كل محافظة، حيث تُعقد الامتحانات وسط إجراءات احترازية ووقائية صارمة لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد بين التلاميذ.

وتجرى الامتحانات خلال الفترة من 15 يناير إلى 3 فبراير 2022، بمحافظة القاهرة، بينما تنطلق أعمال الامتحانات يوم 29 يناير، وتنتهي يوم 3 فبراير بمحافظة الجيزة.