«الأرصاد»: تساقط أمطار غدا بالقاهرة.. وأتربة على الطرق المفتوحة

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن فصل الربيع بدأ في 21 مارس الجاري، ولكن معدلات الطقس أكثر برودة في النهار وشديدة البرودة بالمساء، موضحة أن هناك تحسنا في درجات الحرارة بداية من الأسبوع المقبل لتعود إلى معدلاتها الطبيعية، ولكن حتى نهاية الأسبوع الجاري توجد تقلبات في درجات الحرارة التي تنخفض مع وجود نشاط للرياح غدا في القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والصعيد وسيوة.

أمطار خفيفة غدا على القاهرة

وأضافت «شاكر»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «90 دقيقة» المذاع على فضائية «المحور»، أن محافظات السواحل الشمالية مثل مطروح والإسكندرية وكفر الشيخ ودمياط، تشهد أمطارا متوسطة الشدة، مع أمطار خفيفة مساء الغد في القاهرة وأمطار خفيفة أيضا على محافظات الوجه البحري.

نشاط الرياح يثير الأتربة

وتابعت إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية: «نشاط الرياح يتراوح ما بين 50: 60 كيلومترا في الساعة بالطرق المفتوحة، وهيكون فيه أتربة شديدة على الطرق المفتوحة خاصة الصحراوية منها، وداخليا هيبقى 40 كيلومتر وده هيخلي الناس تحس أكثر بالبرودة ومهم جدا نفضل لابسين الملابس الشتوية، ونتابع النشرات الجوية».

موجة طقس متقلب تمر بها مصر

وتتعرض جمهورية مصر العربية إلى موجة طقس متقلب منذ أسبوع بسبب تقلبات الفصول، وانتهى فصل الشتاء وبدأ الربيع رسميا في 21 مارس الجاري، ويشهد العالم عدم استقرار في الأحوال الجوية نتيجة تغير المناخ.