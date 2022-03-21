الطقس في الفيوم اليوم.. غيوم وصقيع وهبوب رياح والصغرى 8 درجات

غيوم كثيفة ملأت سماء محافظة الفيوم، اليوم الأحد، وحالت دون ظهور أشعة الشمس، وسط موجة صقيع دفعت المواطنين للبقاء في بيوتهم، وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.

درجات الحرارة في الفيوم اليوم

وبلغت درجة الحرارة العظمى في محافظة الفيوم، اليوم الاثنين، 18 درجة مئوية وفقاً لهيئة الأرصاد الجوية، وتنخفض تدريجياً بحلول المساء لتصل إلى 8 درجات، بينما بلغت سرعة الرياح 24 كيلو مترا في الساعة، وهي رياح شمالية شمالية شرقية.

أعراض بسيطة لمرضى الحساسية

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنّ جودة الهواء مقبولة بشكل عام لأغلب الأشخاص، ولكنه ربما قد تظهر بعض الأعراض البسيطة إلى المتوسطة على مرضى الحساسية والجيوب الأنفية في حالة تعرضهم للهواء لفترة طويلة.

المحشي وسيلة الأهالي للتدفئة

وانتشرت رائحة وجبة المحشي في مختلف منازل محافظة الفيوم، حيث أنّها الوجبة الرئيسية لدى الفيومية لمواجهة البرد والشعور بالدفء، لذلك يُقبل الكثيرون خصوصاً في القرى الريفية على إعداد وجبة غداء دسمة مكونة من المحشي خاصةً «الكرنب» والبط ليتمكنوا من مقاومة البرد، وعدم الإصابة بالأمراض المختلفة الناتجة عن الطقس السيئ.

«الراكية» وسيلة تدفئة أهالي الريف

وانتشرت «الراكية»، والتي تعني إشعال النيران في الأخشاب أو «كوالح» الذرة لتدفئة المكان، حيث يجتمع حولها أفراد الأسرة الواحدة داخل المنزل للتدفئة وإعداد كوباً من الشاي على تلك النيران، كما يلتف الشباب حول تلك النيران في مختلف الشوارع ليتسامرون ويلهون ويتغلبون على برودة الطقس.