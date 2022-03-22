«الأرصاد» تتوقع سقوط أمطار غير مؤثرة اليوم: الرياح وراء انخفاض الحرارة

قالت الدكتورة منار غانم عضو المكتب الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية إنَّ نشاط الرياح على جميع مناطق الجمهورية يزيد الإحساس بانخفاض درجات الحرارة ويجعلنا نشعر بقيم حرارة أقل من الواقع، موضحة أنَّ اليومين الماضيين شهدا سقوط أمطار متفاوتة الشدة على القاهرة الكبرى وبعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري، إذ لازالنا نتأثر بامتداد المنخفض الجوي بطبقات الجو العليا.

وأضافت أنَّ هناك تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة اليوم، يصاحبها فرص لسقوط للأمطار وبدأت بالفعل على مناطق من بورسعيد ومطروح، وهي أمطار من خفيفة لمتوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وقد تمتد على مناطق من القاهرة الكبرى، وهي أمطار خفيفة جدا وغير مؤثرة على أعمال الأنشطة اليومية.

أمطار خفيفة على السواحل الشمالية

وأضافت عضو المكتب الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «DMC» أنَّ يومي الأربعاء والخميس سيكون هناك أمطار خفيفة على السواحل الشمالية، وهي أمطار متوسطة، كاشفة أنَّه بدءا من يوم السبت المقبل ستبدأ فرص الأمطار تتلاشى على أغلب مناطق الجمهورية وستكون الظاهرة المؤثرة هي الشبورة المائية، ونبدأ بالشعور بالأجواء المعتدلة والدافئة خلال فترة النهار، ولكن فترات الليل سيظل الطقس بها شديد البرودة.

توقعات بسقوط أمطار غير مؤثرة اليوم

وعن سرعة الرياح والأمطار، شرحت عضو المكتب الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية أنَّه من المتوقع أن تسقط اليوم أمطارًا غير مؤثرة على أعمال الملاحة البحرية، وسيكون البحرين الأحمر والمتوسط مؤهلين لكل أعمال الصيد والملاحة البحرية، ولكن غدا وبعد غد ستكون سرعات الرياح بين الـ40 و50 كيلومترًا بالساعة وسيكون هناك اضطراب بحركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط والبحر الأحمر، وارتفاع الأمواج سيكون من 2 لـ3 أمتار.