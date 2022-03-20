الأرصاد تحذر المواطنين من حالة الطقس غدا.. «أمطار على تلك المناطق»

حذرت الهيئة العامة للأرصاد المواطنين من حالة الطقس غدًا الاثنين الموافق 21 مارس، على كل الأنحاء، حيث يتوقع الخبراء أن يكون الجو غائما جزئيًا على معظم الأنحاء، ما عدا جنوب الصعيد حيث يكون الطقس مشمسا، بالإضافة إلى زيادة فرص سقوط الأمطار على معظم الأنحاء وتنشط الرياح على بعض المناطق لفترات متقطعة.

حالة الطقس غدًا

ووفق خبراء الأرصاد فإن حالة الطقس غدًا على كل الأنحاء تشهد انخفاضا في درجات الحرارة، حيث يكون الطقس على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري، مائلا للبرودة، بينما على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد دافئ، ويكون مائلا للحرارة على جنوب الصعيد.

أما على السواحل الشمالية الغربية وشمال البحر الأحمر، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، يكون الطقس باردا، بينما خلال ساعات الليل يسود طقسا شديد البرودة على كل الأنحاء.

أماكن سقوط الأمطار غدًا

أما عن أماكن سقوط الأمطار فيؤكد خبراء الأرصاد أن هناك فرصا لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري، وتزداد احتمالية سقوط أمطار متوسطة بنسبة حدوث 30% على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوج البحري.

وتنشط الرياح على كل أنحاء الجمهورية، فيما عدا جنوب الصعيد يكون الطقس مشمسا.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا

جاءت درجات الحرارة المتوقعة غدًا في مصر، كما يلي:

القاهرة 18 09

الإسكندرية 17 10

طنطا 16 10

شبين الكوم 18 10

دمنهور 17 11

بلطيم 17 10

مطروح 17 10

السلوم 16 09

سيوة 19 08

بورسعيد 18 09

دمياط 17 11

الزقازيق 18-10

المنصورة 18 10

الإسماعيلية 18 10

السويس 17 11

العريش 17 08

رفح 16 08

رأس سدر 24 10

نخل 19 05

نويبع 24 13

طابا 21 13

كاترين 20 05

الطور 23 15

شرم الشيخ 24 15

الغردقة 25 15

مرسى علم 25 14

الفيوم 21 08

بني سويف 19 09

المنيا 22 09

أسيوط 22 09

سوهاج 23 09

قنا 28 10

الأقصر 29 12

أسوان 30 12

إدفو 30 10

أبو سمبل 29 10

الوادي الجديد 28 10

شلاتين 28 13

ابو رماد 26 12

حلايب 26 13

راس حدربة 25 12