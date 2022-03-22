حلا شيحا تحسم جدل خلعها للحجاب: «شرف وربنا يتقبل»

حسمت الفنانة حلا شيحة، الجدل حول خلعها الحجاب، والذي تم تداوله خلال الساعات القليلة الماضية عبر «السوشيال ميديا» بعد أن نشرت حلا صورة لها عبر «انستجرام» بصحبة والدتها دون ارتدائها الحجاب.

حلا شيحة تحسم الجدل حول خلعها الحجاب

وحسمت حلا هذا الجدل بعد أن طرحت سؤالًا حول خاصية «الأستوري»: «ايه الحاجات اللي ممكن نعملها في رمضان اللي عنده أفكار عايزة أعرفها»، ليرد أحد المتابعين :«ما أحلاكي بالحجاب، لتجيب حلا قائلة: الحجاب شرف يارب أنا بحاول وربنا يتقبل».

جدل حول حجاب حلا

أثارت حلا شيحا تساؤلات متابعيها منذ ساعات حول حقيقة خلع حجابها بعد نشرها صورتها مع والدتها دون حجاب وعلقت عليها قائلة: «حبيبتي يا أمي الحنان كله والعزوة والسند الجميل.. والطيبة النادرة والحكمة والصبر علينا.. عمرك أبدا ما اتعصبتي علينا ودايماً تحتوي، وعمري ما خفت اتكلم معاكي وأحكيلك دايماً.. جميلة حتي في زعلك، متفهمة لو كلمة مش عجباكي تكتفي برد محايد، تحبي الضحك ودمك خفيف، كرمك لما حد يزورك واستقبالك وروحك الجميلة.. ربنا يخليكي لينا ويسع قلبك دايماً».

حلا شيحة تحتفل بيوم المرآه العالمي

واحتفلت منذ أيام «حلا» مع جمهورها بيوم المرأة العالمي حيث نشرت صور عبر «انستجرام» بصحبة أسرتها وعلقت قائلة: «بمناسبة يوم المرأة العالمي حسيت إني حابة أشارك جمهوري الغالي بمعني حسيته.. أد ايه دور المرأة في أسرتها ومجتمعها مهم و مؤثر خصوصا مع أولادها قبل أي حاجة تانية.. حابة أوجه رسالة لكل أم كوني فخورة إنك أُم وانك قادرة أنك تحققي المستحيل مهما كانت ظروف الحياة، خليكي دايماً متفائلة و قوية مهما حصل».

وأضافت :«الأمومة أغلي من أي حاجة ولادنا محتاجنا في حياتهم بالحب والحنان والاحتواء في زمن بقى أصعب من اللي قبله اعملي حاجة تحبيها وحبي نفسك أولاً.. وربي أولادك على الأخلاق والقيم الجميلة مهما اتريقوا او قالوا او عملوا العكس».