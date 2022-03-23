«تذكرتي»: 65 ألف مشجع حجزوا لحضور مباراة السنغال من 27 محافظة

قال أحمد فتحي، مدير بشركة تذكرتي، إن الشركة ليست مسؤولة عن تحديد أسعار التذاكر، وذلك ردًا على ما تردد بشأن مطالبة الشركة بتخفيض أسعار تذاكر الدرجة الثالثة لمباراة مصر والسنغال في التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، موضحًا أن الجهة المالكة للبطولة هي التي تحدد أسعار التذاكر، وسيتم رفض دخول أي شخص ستاد القاهرة أعطى التذكرة لشخص آخر أو لا يحمل تذكرته أو أعطى تذكرته والـ(فان أي دي) لأي شخص آخر.

نحن شركة تقدم خدمة حجز التذاكر وليس لنا أي صلة بتحديد سعر التذكرة

وأضاف «فتحي»، خلال تصريحات تليفزيونية، أنه تم حجز سعة استاد القاهرة بالكامل، وصلنا إلى ما يقرب من 65 ألف تذكرة، و انتهت تذاكر الدرجة الأولى والثانية بالكامل ولا يزال حجز باقي الدرجات مستمر، و لدينا إحصائية تفيد بحجز التذاكر من 27 محافظة مختلفة وهو أمر جيد، «نحن شركة تقدم خدمة حجز التذاكر وليس لنا أي صلة بتحديد سعر التذكرة، دائما ما نهاجم في تلك النقطة وليس لنا أي دخل بها بل هي مسؤولية الجهة المنظمة».

كافة التذاكر تم حجزها عن طريق بطاقة المشجع

وتابع: « كافة التذاكر تم حجزها عن طريق بطاقة المشجع ولا يمكن أن يدخل أي شخص بدلا من آخر لأن كل بطاقة مشجع بصورة والنظام سيرفض ذلك، دورنا تنظيمي فيما يختص التذكرة وبطاقة المشجع بينما الجهة المعنية بالتأمين هي التي تحدد الممنوعات بداخل الملعب، لأول مرة يحضر ذلك العدد من الجماهير منذ بطولة أمم إفريقيا في 2019، لدينا تذاكر ما زالت مطروحة حتى الآن في الدرجة الثالثة بعدما نفدت تذاكر الدرجتين الأولى والثانية، وسيتم غلق باب الحجز قبل المباراة بساعتين».