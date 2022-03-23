درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 23-3-2022 في مصر

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار الطقس البارد اليوم الأربعاء، على جميع المدن والمحافظات، حيث تتراوح درجات الحرارة بين 17 و22 على المحافظات الشمالية والجنوبية، مع استمرار نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، خاصة على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وتكون متقطعة على القاهرة.

حالة الطقس اليوم

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها قبل قليل، أنّ درجات الحرارة تنخفض بنسبة تتراوح بين 4 لـ8 درجات خلال ساعات النهار، وتنخفض نحو 10 درجات مع بداية ساعات الليل، ليسود طقس شديد البرودة، وتسجل محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري 17 درجة، في حين تسجل وسط سيناء، والسواحل الشمالية 15 درجة مئوية، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 21 درجة، وشمال الصعيد 18 درجة، وجنوب الصعيد 22 درجة.

درجات الحرارة

جاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء في مصر على النحو التالي:

القاهرة 17 08

الإسكندرية 15 11

طنطا 17 08

شبين الكوم 17 09

دمنهور 16 11

بلطيم 15 07

مطروح 14 09

السلوم 15 07

سيوة 16 08

بورسعيد 16 10

دمياط 15 11

الزقازيق 17-08

المنصورة 16 08

الإسماعيلية 18 08

السويس 17 09

العريش 16 09

رفح 16 08

رأس سدر 17 11

نخل 18 03

نويبع 18 13

طابا 17 12

كاترين 13 03

الطور 17 13

شرم الشيخ 22 13

الغردقة 22 14

مرسى علم 21 14

الفيوم 17 08

بني سويف 17 08

المنيا 18 07

أسيوط 19 07

سوهاج 19 08

قنا 21 10

الأقصر 22 11

أسوان 23 12

إدفو 23 11

أبو سمبل 22 12

الوادي الجديد 22 09

شلاتين 25 13

ابو رماد 23 14

حلايب 22 14

راس حدربة 22 15