«حقوق قنا» تنظم دورة في التحكيم وفض المنازعات بمشاركة 80 متدربا

نظم مركز التحكيم بكلية الحقوق جامعة جنوب الوادي، الدورة السادسة للتحكيم كوسيلة لفض المنازعات، وذلك تحت رعاية الدكتور، يوسف غرباوي، رئيس الجامعة، والدكتور أحمد كمال نصاري، نائب رئيس الجامعة لشؤون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتور محمد رشدي، عميد كلية الحقوق، والدكتور علي باشا، مدير مركز التحكيم.

وألقى المحاضرة الدكتور منتصر يوسف الهمامي بعنوان «التطور التاريخي للتحكيم»، واشتملت على مقدمة جاء فيها تعريف التحكيم لغة واصطلاحاً، وبيان الفرق بين التحكيم وغيره من وسائل فض المنازعات بين الناس (القضاء، الصلح، الوكالة، الفتيا، الصلح).

التحكيم في الحضارات القديمة

وعرّف « الهمامي »، أهمية التحكيم، ثم بَيَّن بعد ذلك التطور التاريخى للتحكيم من خلال عدة مجتمعات متعاقبة، حيث بدأ بالمجتمعات البدائية والقبلية (البشرية القديمة)، وكانت كانت صور التحكيم، والاحتكام إلى الصدفة والمصادفة البحتة، والاحتكام إلى المحنة، والاحتكام إلى القوة المهذبة.

كما بَيَّن بالشرح والتفصيل التحكيم فى المجتمعات المدنية القديمة فى بلاد النهرين، وعند اليونانيين والرومان.

كما أوضح « الهمامي» التحكيم عند العرب قبل الأسلام ، وتناول كذلك التحكيم فى الشريعة الإسلامية ، مبيناً أقوال العلماء في حكم التحكيم وأدلتهم والأمور التي يصح التحكيم فيها في الشريعة الإسلامية، وقد شهد التحكيم العديد من التطورات فى العصور الوسطى والعصر الحديث.

80 متدربا

وبحسب البيان الصحفي لجامعة جنوب الوادي، بلغ عدد المتدربين في الدورة السادسة 80 متدربا.

الجدير بالذكر أن دورات مركز التحكيم تهدف إلى زيادة الوعي القانوني للمشتركين في هذه الدورة، والوصول بهم إلى مستوى متميز يستطيعون المنافسة من خلاله في سوق العمل.