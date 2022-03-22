محافظة قنا: شن 200 حملة تموينية على الأسواق منذ بداية مارس الجاري

قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إن مديرية التموين والتجارة الداخلية، نجحت خلال الفترة الماضية في إحكام قبضتها على أسعار السلع الغذائية والاستراتيجية بالأسواق والمحلات والسلاسل التجارية، بعد ارتفاع أسعار بعض السلع بفعل الظروف الاقتصادية العالمية، حيث واصلت المديرية بالتعاون مع مباحث التموين، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، ومراقبة الأسواق للحفاظ على استقرار الأسعار وتوافر السلع، وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات احتكار السلع وخاصةً السلع الغذائية.

حملات تموينية مكثفة على الأسواق

من جانبه قال أحمد السيد وكيل وزارة التموين بقنا، إنه منذ بداية شهر مارس الجاري نجحت المديرية في شن 200 حملة تموينية في مختلف مدن وقرى المحافظة، وتحرير 488 مخالفة تموينية متنوعة وإحالة مرتكبيها إلى النيابة العامة.

افتتاح معارض أهلا رمضان بقنا

وأضاف أن المديرية بالتعاون مع الأجهزة المعنية، قامت بإقامة 11 معرضا لـ«أهلا رمضان» لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، بالإضافة إلى وجود 9 شوادر لبيع الخضروات والفاكهة بمراكز المحافظة، فضلا عن 29 منفذا ثابتا (16 منفذا لوزارة الداخلية و13 منفذا للقوات المسلحة) لبيع السلع بأسعار تنافسية، وكذلك 26 فرع جملة ونصف جملة تابعة للشركة المصرية لتجارة الجملة، مما ساهم بشكل كبير في الحد من ارتفاع الأسعار وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

ومن جانبها ناشدت محافظة قنا، المواطنين، بضرورة معاونة الأجهزة التنفيذية وجهاز حماية المستهلك في جهودهما المبذولة لضبط الأسواق من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أي شكاوى لديهم حتى يتسنى للأجهزة التنفيذية اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين وضبط الأسواق، من خلال الوسائل المتعددة سواء عن طريق الخط الساخن 19588، أو من خلال الموقع الإلكتروني لجهاز حماية المستهلك WWW.CPA.GOV.EG، أو عن طريق الاتصال بالأرقام 0963336327 - 096333638، أو إرسال الشكوى عبر الفاكس 0963336329.

كما تؤكد على التجار بضرورة الالتزام بقانون حماية المستهلك وتعزيز الثقة مع المستهلكين من خلال مراعاة مصالحهم والبعد عن الممارسات المخالفة للقانون.