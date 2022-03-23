«قصر ثقافة سوهاج» ينظم احتفالية عيد الأم: أغانٍ واستعراضات ومعرض فني

نظم قصر ثقافة سوهاج ممثلا في قصر ثقافة الطفل بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم وعدد من المدارس الخاصة والدولية بالمحافظة، احتفالية «عيد الأم»، برعاية اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، وبحضور جلال أبو الدهب مدير عام القصر، والدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، وغادة الضبع عضو مجلس النواب، والدكتورة سحر وهبي مقررة المجلس القومي للمرأة بسوهاج.

مشاركة طلاب مدارس السلام الخاصة والمناهل وزويل

وأوضح مدير عام قصر ثقافة سوهاج، أنَّ الاحتفالية بدأت بالسلام الجمهوري، ثم عدد من الأنشطة والفقرات الفنية المتنوعة بمشاركة طلاب مدارس «السلام الخاصة، والمناهل، وزويل، وجيل المستقبل، وجيل الدولية»، إذ قدموا مجموعة من أغاني عيد الأم منها «أمي وست الحبايب»، وفقرة عزف موسيقية، وبعض الاستعراضات الفنية والجمباز.

افتتاح معرض للفن التشكيلي ضمن الاحتفالية

كما تم افتتاح معرض للفن التشكيلي ضمن الاحتفالية بمشاركة 50 موهبة من أبناء القصر من سن 6 إلى 18 سنة، إذ عرضوا 300 عمل فني متنوع منها «لوحات فنية، وزيتية، وفحم ورصاص، ومشغولات يدوية وأرابيسك، وتصوير فوتوغرافي» في سوهاج.

وعبّر المشاركون عن مدى سعادتهم بهذا الحفل الكبير والمبهج، خاصة بعد عرض عدد من الفقرات التي تبرز قدر تضحيات الأمهات من أجل أبنائهم وأسرهم، وقدموا جمعيا الشكر لقصر ثقافة سوهاج، وإلى اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، على دعمه المتواصل لمثل هذه الأنشطة.