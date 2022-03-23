زراعة 500 شجرة مثمرة ضمن مبادرة «هنجملها» بجامعة كفر الشيخ

استقبل الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، المهندس محمد قبطان، منسق عام مبادرة «هنجملها» وذلك بحضور الدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور يحيى زكريا، عميد كلية الزراعة، والدكتور محمود حجازي، المشرف العام على المسطحات الخضراء بالجامعة، ونافع حمادة، مدير عام مشروعات البيئية بالجامعة، وذلك لإطلاق مبادرة «هنجملها»، لزراعة الأشجار المثمرة من داخل الجامعة.

نشر الوعي البيئي

من جهته قال الدكتور دسوقي، في بيان، إن جامعة كفر الشيخ تشارك في مبادرة «هنجملها» التي تهدف إلى زراعة الأشجار داخل الجامعة، وكذلك بمدن وقرى المحافظة، بهدف نشر الوعي البيئي ومكافحة الاحتباس الحراري، مؤكّدًا حرص الجامعة على المشاركة في المبادرات المجتمعية جميع التي تخدم الوطن، والمناطق المحيطة بالجامعة، لزيادة المساحات الخضراء، داعيًا الطلاب إلى المشاركة الفعالة في هذه المبادرة.

الحد من التغيرات المناخية

كما وجه رئيس جامعة كفر الشيخ، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على ما يطرحه من مبادرات تهدف لتحقيق التنمية المستدامة على المستويات كافة.

وأشار المهندس محمد قبطان، منسق عام مبادرة «هنجملها»، إلى أن المبادرة تهدف إلى الحد من التغير المناخي والاحتباس الحراري ومكافحة فقر الغذاء، والحفاظ علي كل نقطة مياه وزيادة الرقعة الخضراء ومكافحة البطالة وتفعيل دور المشاركة المجتمعية لتحقيق التنمية المستدامة بتفعيل المشاركة المجتمعية الهادفة.

زراعة 500 شجرة في كل جامعة حكومية

وأوضح «قبطان» أن إطلاق المبادرة من جامعة كفر الشيخ، والتي تتصف بمسطحاتها الخضراء، تأتي تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي تبنت الفكرة من خلال تدعيم كل جامعة حكومية بزراعة 500 شجرة مثمرة.