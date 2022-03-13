جامعة كفر الشيخ تحصد 3 ذهبيات في التايكوندو والمصارعة ببطولة الشهيد الرفاعي

أعلن الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ حصول الجامعة على ميدالية ذهبية في لعبة التايكوندو - وزن 63 كجم، وذهبيتين في لعبة المصارعة، ضمن بطولة الجامعات والمعاهد المصرية الدورة الـ49 «الشهيد الرفاعي».

وتقام دورة الشهيد الرفاعي الـ49 في جامعة الإسكندرية تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات والمعاهد المصرية.

رئيس جامعة كفر الشيخ الطلاب الفائزين: «شرفتونا»

وهنأ رئيس جامعة كفر الشيخ الطلاب الفائزين على مشاركتهم المُشرفة، مشيدًا بشباب الجامعة المُتميز والمُبدع في مختلف المجالات والمسابقات الرياضية والثقافية والعلمية، موضحًا حرص الجامعة على الاهتمام بكافة الأنشطة الرياضية والبدنية، وتعزيز مفهوم المنافسة الشريفة بين الطلاب.

وقال نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب الدكتور محمد عبدالعال، إن الطالب عبدالرحمن أمير أحمد بكلية الزراعة حصل على المركز الأول والميدالية الذهبية في لعبة التايكوندو، بوزن 63 كجم، كما حصل الطالب رامي أحمد فؤاد في كلية الذكاء الاصطناعي، ميزان 63 كجم على المركز السادس، والطالب مصطفى وليد عادل عسل بكلية الطب البيطري ميزان 74 كجم على المركز السادس.

المركز الأول في لعبة المصارعة

وأضاف أن َّالطالب أحمد فؤاد بغدودة بكلية التربية الرياضية حقق المركز الأول في لعبة المصارعة وزن 63 كجم، وحقق الطالب عماد محمد غالي، وزن 67 بكلية التجارة المركز الأول في لعبة المصارعة، وحقق الطالب فارس محمد عبدالستار بتربية رياضية المركز الثاني 82، وحقق الطالب أحمد محمد البرهامي كليه التجارة المركز الثالث في لعبة تنس الطاولة.

المركز الثالث في كرة السرعة

كما حقق فريق كرة السرعة المركز الثالث تتابع، كما صعد فريق كرة اليد للمستوى B والحصول على المركز الثاني وحقق فريق الكرة الطائرة المركز الثالث والصعود للمستوى B، كما حقق فريق كرة السلة الصعود للمستوى B.

جاء ذلك بإشراف الدكتور رشدي العدوي منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، ويشرف على المنتخبات الرياضية إدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، وياسر لطفي البرنس مدير إدارة النشاط الرياضي، وتحت قيادة الدكتور علي صبري سليمان أمين عام الجامعة.