رئيس جامعة كفر الشيخ يترأس لجنة اختيار عميد كلية علوم الثروة السمكية

ترأس الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، اجتماع لجنة اختيار عميد كلية علوم الثروة السمكية والمصايد بالجامعة بحضور وعضوية الدكتور على أحمد أبوشوشة نائب رئيس الجامعة السابق لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور جمال الصياد نائب رئيس الجامعة الأسبق لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور إبراهيم صديق أيوب نائب رئيس جامعة المنوفية الأسبق، والدكتور محمد طارق حسين زكريا الرئيس السابق لأكاديمية البحث العلمي وأستاذ الفيزيا النووية بجامعة القاهرة.

وصرح رئيس جامعة كفرالشيخ، أن اللجنة استمعت خلال اجتماعاتها إلى خطط تطوير الأداء ومقترحات وأفكار المتقدمين للترشح لعمادة الكلية ورؤية كل متقدم لتطويرها سواء من الناحية التعليمية أوالبحثية أو المجتمعية.

دسوقي: حريصون على اختيار عمداء الكليات بحيادية

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، حرص جامعة كفرالشيخ على اختيار عمداء الكليات على مستوى الجامعة وفقا للمعايير المحددة و بحيادية كاملة وطبقًا لمحددات القرار الوزاري في هذا الشأن والمعتمد من المجلس الأعلى للجامعات الحكومية.

وأنشئت كلية الثروة السمكية بجامعة كفر الشيخ، عام 2013، كإحدى الكليات المتخصصة التي تلبي احتياجات السوق، نظراً لأن كفر الشيخ تنتج نحو 45% من إجمالي إنتاج الأسماك على مستوى الجمهورية، قبل إنشاء أكبر مشروع للاستزراع السمكي بالشرق الأوسط في منطقة غليون والذي جرى إنشاؤه في عام 2015، وأصبحت المحافظة تنتج نحو 55% من إنتاج الجمهورية في الاستزراع السمكي