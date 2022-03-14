جامعة كفر الشيخ تشارك في فاعليات مسابقة إبداع للكورال الموسيقي

شاركت اليوم الإدارة العامة لرعاية الشباب ، إدارة النشاط الثقافي والفني بفريق منتخب جامعة كفر الشيخ للكورال في التصفيات النهائية لمسابقة إبداع " ١٠ " والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة ، وذلك بمشاركة الجامعات المصرية ، والمعاهد للموسم العاشر بالمدينة الشبابية ، في أبوقير بمدينة الإسكندرية، عروس البحر الأبيض المتوسط .

فنانين بالمسابقة

وتقام فاعليات المسابقة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى ، وزير الشباب والرياضة ، بمشاركة ضمن لجنة التحكيم بالمسابقة الموسيقار "هاني مهني، والفنانة مروه ناجى، والدكتور عز الدين طه، ويشارك في المسابقة بالموسم العاشر بمشاركة 18 جامعة في مجال الموسيقى، و 28 جامعة في مجال الكورال.

عميد النوعية

بينما، أشارت، الدكتورة أماني شاكر ، عميد كلسة التربية النوعية ، بجامعة كفر الشيخ ، عبر بيان، أن منتخب الجامعة للكورال قد قدم عرضاً فنياً رائعاً مكون من ستة أغاني للكورال ، جماعي ، وثلاث أغاني "صولو" الأول الطالب عاطف "الحويط" ، والثاني الطالبة هدير أحمد، والثالث الطالب محمد عزت ، وقد اقيم العرض بتدريب وبقيادة "المايستر" الدكتورة سهير مجدي ، وكيل كلية التربية النوعية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .

مسابقة سنوية

بينما، تعد مسابقة إبداع من أهم المسابقات لاكتشاف مواهب الشباب والتي تنظمها وزارة الشباب والرياضة في العديد من المجالات، في كل عام بمشاركة عدد من جماعات مصر ، وكذلك عدد من الطلاب الموهوبين بتلك الجامعات .

وقد شارك فريق جامعة كفر الشيخ ، تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة ، والدكتور محمد عبد العال ، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بالجامعة.