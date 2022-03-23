موعد امتحانات الترم الثاني 2022 لجميع المراحل.. آخر كلام

يبحث كثير من أولياء الأمور عن موعد امتحانات الترم الثاني 2022، لصفوف النقل والشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2021/ 2022، متسائلين عن مدى تعديل موعد الامتحانات وتغييرالخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي، كما يتداول البعض على صفحات التواصل الاجتماعي، قبل أن تنفيه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تلك المعلومات جملة وتفصيلا.

موعد امتحانات الترم الثاني 2022

أكدت التعليم، في بيان، أن امتحانات الترم الثاني 2022، لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، في موعدها المقرر يوم 7 مايو المقبل، على أن تنطلق امتحانات الثانوية العامة يوم السبت 11 يونيو المقبل، لافتة إلى أنّ امتحانات الدبلومات الفنية ستبدأ يوم السبت 21 مايو المقبل، طبقا للخريطة الزمنية للعام الحالي.

وبالنسبة لامتحانات الصف الرابع الابتدائي، أوضحت الوزارة، أنه سيتم عقد امتحانات شهري فبراير ومارس، يوم السبت 2 أبريل المقبل، وتستمر حتى يوم 6 من نفس الشهر، مشيرة إلى أن موجهي الإدارات التعليمية، هم المسؤولين عن وضع الامتحانات، طبقا لمواصفات المركز القومي للامتحانات.

مواعيد امتحانات رابعة ابتدائي

مع تأكيد موعد امتحانات الترم الثاني 2022، وعدم إجراء أي تغييرات على خريطة العام الدراسي، وجهت العديد من المديريات التعليمية، خطابات مهمة للإدارات التعليمية، بخصوص قرب امتحانات تقييم شهري فبراير ومارس 2022، وقرب انتهاء الفصل الدراسي الثاني، مطالبة بالتنبيه على مديري المراحل التعليمية، بمنع الإجازات الاعتيادية لجميع الموجهين والمعلمين.

وطالت المديريات، مديري التعليم الابتدائي الموجهين، بتجهيز امتحانات الصف الرابع الابتدائي، طبقا للتعليمات الواردة بالكتاب الدوري رقم (5) في 7 مارس الجاري، على أن تكون المواعيد:

- يوم السبت 2 أبريل 2022: امتحان مادة اللغة العربية والتربية الدينية.

- يوم الأحد 3 أبريل 2022: امتحان مادة العلوم والمهارات المهنية.

- يوم الإثنين 3 أبريل 2022: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية ومادة ICT.

- يوم الثلاثاء 5 أبريل 2022: امتحان مادة اللغة الإنجليزية.

- يوم الأربعاء 6 أبريل 2022: امتحان مادة الرياضيات.