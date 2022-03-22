توجيه عاجل من المديريات التعليمية قبل امتحانات الفصل الدراسي الثاني

أصدرت المديريات التعليمية، خطابا هاما للإدارات التعليمية، بشأن قرب انتهاء الفصل الدراسي الثاني وعقد الامتحانات، مشددة علي معلمي المرحلة الإعدادية والثانوية الانتهاء من المناهج الدراسية للفصل الدراسي الثاني لعام 2022 /2021، طبقا للخريطة الدراسية للعام الحالي، والمعتمدة من قبل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

ووجهت المديريات التعليمية، في خطابها المرسل للإدارات التعليمية، باستمرار القوافل التعليمية في جميع المدارس لسد العجز والانتهاء من شرح المناهج المقررة.

تجهيز امتحانات الصف الرابع لشهري فبراير ومارس

كما وجهت المديريات التعليمية، في خطابها، التعليم الابتدائي بالإدارات التعليمية مع الموجهين لتجهيز امتحانات الصف الرابع لشهري فبراير ومارس، نظرًا لقرب موعد الامتحان والذي يتم عقده يوم 2 أبريل 2022، طبقًا للتعليمات الواردة للكتاب الدوري رقم 5 والذي صدر يوم 7 مارس الجاري.

وفي سياق متصل، أكد محمد عبدالتواب، مدير مديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف، إنه تم توفير تدريبات مكثفة للطلاب على الامتحانات في مختلف المراحل التعليمية، وأن التدريبات تتم من خلال الإجابة عن نماذج الامتحانات الموجودة بالكتب المدرسية.

متابعات للوقوف على نسبة غياب الطلاب

وأضاف «عبدالتواب» لـ«الوطن»، أنه تم التنبيه على المعلمين بضرورة مساعدة الطلاب في التعرف على كيفية الاستفادة من المنصات التعليمية التي وفرتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موضحًا أن هذه المنصات تساعد الطلاب على فهم مخرجات التعليم وفق الفلسفة الجديدة، مشيراً إلى أن هناك متابعات مستمرة من قبل المديرية للإدارات التعليمية والمدارس للوقوف على نسبة غياب الطلاب.

ونوه بأنه يجرى حالياً الاستعداد الجيد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني، وأن المديرية نبهت على جميع الإدارات التعليمية بضرورة توزيع الطلاب على اللجان الامتحانية بما يحافظ على تحقيق التباعد الاجتماعي ومواجهة كورونا.