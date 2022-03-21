«التعليم» تحدد فنيات صياغة أسئلة امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2022

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فنيات صياغة أسئلة امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2022، في خطاب لجميع المديريات والإدارات التعليمية، مؤكدة أنها فعلت برنامجا لفنيات صياغة المفردات الاختيارية لمعلمي المواد الأساسية لمرحلة التعليم الأساسي «الابتدائي والإعدادي»، وانطلاقا من نواتج إدارات التدريب بالمديريات والإدارات التعليمية، يتم إدراج المتميزين من العاملين بإدارات وأقسام التدريب، وكذلك المدربين بالمديريات، بالجهود غير العادية، أو حافز أو مكافأة، خاصة الأعمال التي تتم بعد ساعات العمل الرسمية، وذلك في ضوء رؤية كل مديرية.

صياغة أسئلة امتحانات الصف الرابع

أضافت الوزارة في خطاب لها، أن فنيات صياغة أسئلة امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2022 متاحة إلكترونيا، موضحة أن آليات وخطوات تنفيذ برنامج فنيات صياغة المفردات الاختبارية، تتمثل في عقد لقاء تعريفي لموجهي عموم المواد الدراسية، بقيادة مدير عام التعليم العام بالمديرية، لمناقشة آليات التنفيذ، وتكليف الموجه الأول بكل إدارة بترشيح المدربين، والتنسيق مع قسم التدريب بالإدارة، واختبار عدد 3 مديرين متميزين من كل إدارة تعليمية.

وأكدت الوزارة أن فنيات صياغة أسئلة امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2022 يتم التدريب عليها بعقد لقاء تعريفي للمدربين المرشحين لعرض المادة التدريبية، ووضع حملة تنفيذية لتنفيذ البرنامج في الإدارات التعليمية، على مدى ثلاثة أيام، لموجهي المواد الأساسية، تحت إشراف وكيل الإدارة، وثلاثة أيام أخرى، لتدريب جميع معلمي المواد الأساسية في الإمارات، من خلال موجهي المواد، على أن يتم الانتهاء من تنفيذ البرنامج قبل نهاية مارس 2022، حصر أعداد المتدربين من فئة الموجهين، وقلة المعلمين وإرسال الأعداد للوزارة.

برامج العلوم

في سياق متصل، قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه جرى توفير برامج العلوم والرياضيات للصف الرابع الابتدائي الـ«Techbook»، الذي يعتبر تجربة تعليمية فريدة، يستمتع بها التلميذ، ويطور مهاراته اللغوية، من خلال تدوين الملاحظات على حسابه الشخصي، مؤكدا أن ذلك في إطار استغلال التكنولوجيا، التي تعد من أهم الأشياء في العالم حاليا.

وأضاف «شوقي» في تصريحات له على صفحته الشخصية على «فيسبوك»، أن البرنامج يمكن الطالب من تحديد المعلومات الأساسية من النصوص، وتكوين روابط بين المعلومات من خلال خاصية التظليل، من خلال بنك المعرفة، موضحا أن الحساب الشخصي يساعد على البحث عن معاني الكلمات والمصطلحات.