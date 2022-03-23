غلق بوغاز عزبة البرج أمام حركة الصيد بسبب نوة العجوزة: تستمر 6 أيام

تعرضت محافظة دمياط اليوم الأربعاء لطقس متقلب وشهد بوغاز عزبة البرج ارتباكا بسبب مرور المحافظة بنوة العجوزة، حيث توقفت مراكب الصيد بسبب سرعة الرياح وارتفاع الموج إلى 3 أمتار، بينما يظل البوغاز مفتوحا أمام المراكب العائدة من البحر.

«العجوزة» آخر النوات الشتوية

وقال حسام خليل، رئيس جمعية الصيادين بمدينة عزبة البرج، إن نوة العجوزة تستمر لمدة 6 أيام، وهي آخر النوات الشتوية، موضحا أن الفترة المقبلة ستشهد عدم الاستقرار بسبب قدوم رياح الخماسين والتي ستستمر حتى انتهاء شم النسيم، وبعدها ستستقر الأحوال الجوية بقدوم شهر الصيف.

وأضاف «خليل» في تصريح لـ«الوطن»، أن نوة العجوزة تبدأ في 23 من شهر مارس من كل عام، وتستمر لعدة أيام، وهي نوة شديدة البرودة، ولذلك يطلق الصيادون عليها برد العجوزة، وبسبب الرياح الشديدة التي تصاحبها يطلق عليها اسم «عوة» ورياحها شرقية، إذ تعتبر آخر النوات الباردة ويعقبها نوة الخماسين التي تشهد طقسا دافئا نسبيا.

انتظام حركة الملاحة بميناء دمياط

وفى سياق متصل، انتظمت حركة الملاحة البحرية بصورة طبيعية داخل ميناء دمياط، رغم الطقس المضطرب الذي تشهده المحافظة في الوقت الحالي.

ويعمل الميناء بشكل طبيعي لأن سرعة الرياح وارتفاع الموج مازال في الحد الذي يسمح بالملاحة، وقد تعامل اليوم مع 28 سفينة واردة ومغادرة.

وتضرب نوة العجوزة سواحل محافظة دمياط، يصاحبها عواصف وأمطار وانخفاض حاد في درجات الحرارة، وهو ما أعلنت معه الأجهزة التنفيذية بمحافظة دمياط، رفع درجة الاستعداد والطوارئ، لحين انتهاء حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.