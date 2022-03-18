«أوقاف دمياط» تنظم حملة للتبرع بالدم

نظمت مديرية أوقاف دمياط، اليوم الجمعة، حملة للتبرع بالدم من مسجد رياض الجنة بمدينة دمياط الجديدة التابعة لإدارة أوقاف كفر البطيخ وذلك بالتعاون مع بنك الدم الإقليمي بدمياط.

وجاءت الحملة تحت إشراف الشيخ علي إسماعيل علي صابر مدير الدعوة والشيخ أحمد شعبان المصري مدير الإدارة وبحضور الشيخ أحمد فرحات منسق الحملة بالمديرية والشيخ أنس أحمد رزق إمام المسجد.

حملات أسبوعية برعاية وزارة الاوقاف

وتأتي تلك الحملات الأسبوعية للتبرع بالدم حسب توجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وتحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط والشيخ محمد عبد الفتاح سلامة وكيل وزارة الأوقاف بدمياط.

المشاركة في محو الأمية بقرى مبادرة حياة كريمة

واستمرارا لفاعليات مبادرة حياة كريمة، عقدت مديرية أوقاف دمياط عدة ندوات تثقيفية، بمدارس وقرى مركز كفر سعد، وهي: مدرسة ميت أبو غالب التجارية، مدرسة كفر الغاب التجارية، أبو عياد، السوالم، العباسية، عزب أم الرزق، البدراوي وذلك بالتعاون بين مديرية الأوقاف ومحافظة دمياط وهيئة تعليم الكبار، والمجلس القومي للمرأة، والتربية والتعليم والشباب والرياضة، وجمعية البر والتقوى وذلك بالتنسيق بين جميع الجهات للعمل سويا على التوعية بقضايا المرأة ومحو الأمية، وذلك إيذانا برفع شعار كفر سعد بلا أمية.

وتأتي تلك الندوات حسب تعليمات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وتحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط والشيخ محمد عبد الفتاح سلامة وكيل وزارة الأوقاف بدمياط وتحت إشراف الشيخ علي إسماعيل علي صابر مدير الدعوة والشيخ هاني عبده عبد الفتاح مدير إدارة كفر سعد والشيخ أحمد فرحات مسئول محو الأمية بمديرية اوقاف دمياط.