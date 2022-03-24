سعر الدولار اليوم الخميس 24-3-2022 في مصر

منذ قرار البنك المركزي بتحريك سعر الفائدة، تذبذبت أسعار العملة، لذا أصبح سعر الدولار الأمريكي من أكثر ما يتم البحث عنه خلال الساعات الماضية عبر محركات البحث، وأصبح حديث الناس عبر مواقع التواصل الاجتماعي أيضا، لمعرفة أسعاره في البنوك المختلفة.

وتقدم «الوطن» فيما يلي سعر الدولار اليوم في البنوك المختلفة، بعدما أعلنت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري خلال الاجتماع الاستثنائي الذي عقد الإثنين الماضي، رفع سعر الفائدة 1%.

سعر الدولار الأمريكي

سجل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول نحو سعر 18.44 جنيه مقابل 18.34 جنيه للشراء، كما سجل سعر الدولار في المصرف المتحد سعر 18.34 جنيه للشراء مقابل 18.44 جنيه للبيع، كما سجل في بنك البركة 18.34 جنيه للشراء و18.44 للبيع، كما سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري 18.32 للشراء و18.42 للبيع.

ووفق آخر تحديث للموقع الرسمي للبنك بيعت العملة الأمريكية في بنك الإسكندرية اليوم الخميس بـ18.32 جنيه للشراء، مقابل 18.42 جنيه للبيع، وبيع الدولار في البنك الأهلي الكويتي «بيريوس» بقيمة 18.34 جنيه للشراء، و18.44 جنيه للبيع، فيما سجّلت العملة الأمريكية مقابل الجنيه نحو 18.32 جنيه للشراء، و18.42 جنيه للبيع في بنك القاهرة اليوم وفق موقع البنك.

سعر الجنيه أمام العملات غير المدعومة بالبنوك

وسجلت الليرة التركية اليوم الخميس بسعر 1.067 جنيه مقابل الجنيه المصري، وسجل سعر الدولار النيوزيلندي نحو 10.631جنيه.

كما سجل الدولار الأمريكي في البنك الأهلي سعر 18.142 جنيه للبيع، مقابل 18.32 جنيه للشراء، فيما سجل الجنيه المصري مقابل الريال اليمني بسعر 0.063 جنيه، وسجلت هريفينا الأوكرانية أمام الجنيه المصري بسعر 0.535 جنيه، كما بيع الروبل الروسي، بسعر 0.148 جنيه، كما سجل الجنيه السوداني سعر 0.035 جنيه، الليرة اللبنانية بسعر 0.010 جنيه.