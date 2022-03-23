سعر الدولار اليوم الأربعاء 23-3-2022 في مصر

كثر البحث خلال الساعات الماضية عن أسعار العملات المختلفة، ومن أكثر ما تم البحث عنه وحظي باهتمام الناس سعر الدولار اليوم، بعدما أعلنت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري خلال الاجتماع الاستثنائي الذي عقد يوم الإثنين، رفع سعر الفائدة 1%، ما ترتب عليه تحريك بيع وشراء سعر الدولار في البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.

وفيما يلي تقدم لكم «الوطن» سعر الدولار اليوم في البنوك المختلفة.

سعر بيع الدولار الأمريكي

سجل سعر الدولار في بنك البركة 18.45 جنيه للشراء و18.45 للبيع، وسجل في بنك كريدي أجريكول نحو سعر 18.45 جنيه مقابل 18.55 جنيه للشراء، كما سجل سعر الدولار في المصرف المتحد سعر 18.45 جنيه للشراء مقابل 18.55 جنيه للبيع، كما سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري 18.53 للشراء و18.53 للبيع وفق آخر تحديث للموقع الرسمي للبنك.

وبيعت العملة الأمريكية في بنك الإسكندرية بـ18.45 جنيه للشراء، مقابل 18.55 جنيه للبيع، وبيع الدولار في البنك الأهلي الكويتي «بيريوس» بقيمة 18.48 جنيه للشراء، و18.55 جنيه للبيع، فيما سجّلت العملة الأمريكية مقابل الجنيه نحو 18.17 جنيه للشراء، و18.47 جنيه للبيع في بنك التعمير والإسكان.

سعر الجنيه أمام العملات غير المدعومة بالبنوك

وسجل الجنيه المصري مقابل الريال اليمني بسعر 0.063 جنيه، وسجلت هريفينا الأوكرانية أمام الجنيه المصري بسعر 0.535 جنيه، كما بيع الروبل الروسي، بسعر 0.148 جنيه، كما سجل الجنيه السوداني سعر 0.035 جنيه، الليرة اللبنانية بسعر 0.010 جنيه.

وبيعت الليرة التركية اليوم الأربعاء بسعر 1.067 جنيه مقابل الجنيه المصري، فيما سجل الدولار الأمريكي في البنك الأهلي سعر 18.15 جنيه للبيع، مقابل 18.25 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار النيوزيلندي نحو 10.631جنيه.