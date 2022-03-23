العثور على الصندوق الأسود للطائرة الصينية المنكوبة بعد يومين من الحادث

أعلنت الحكومة الصينية، اليوم الأربعاء، العثور على الصندوق الأسود الخاص بالطائرة الصينية المنكوبة بعد يومين من الحادث الأليم، وفقاً لموقع «سكاي نيوز عربية».

تحطم طائرة صينية في منطقة جبلية

وكانت الطائرة الصينية، تحطمت يوم الإثنين الماضي وعلى متنها 123 راكبًا بالإضافة إلى طاقم الطائرة المكون من 9 أفراد، وتحطمت الطائرة بعد الإقلاع في منطقة جبلية جنوب الصين.

وسبّب الحادث صدمة في الصين، حيث أمر رئيس البلاد بفتح تحقيق فوري للوقوف على أسباب الحادث، ومن جهتها أوقفت خطوط شرق الصين كل رحلاتها التي تستخدم طائرات من طراز الطائرة المنكوبة، ولم يتم تحديد عدد الضحايا حتى لحظة كتابة الخبر بينما يسيطر الخوف من عدم وجود ناجين من الحادث، وفي انتظار فحص الصندوق الأسود لكشف ملابسات الحادث.